Francúzsko plánuje uľahčiť veľkým mestám zavedenie mýta pre autá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 21. septembra (TASR) - Francúzsko plánuje uľahčiť Parížu a iným veľkým mestám zavedenie mýta pre autá v snahe zredukovať znečistenie ovzdušia a dopravné zápchy. Uviedol to v piatok zdroj z vlády, ktorý chcel zostať v anonymite.Podľa legislatívy z roku 2015 majú francúzske mestá právo zaviesť mýto, ale iba experimentálne a maximálne na tri roky.povedal zdroj.Ministerstvo dopravy preto pripravuje dekrét o poplatkoch za preťaženie miest ako súčasť nového zákona o mobilite, ktorý sa chystá predložiť na jeseň, dodal.Singapur, Londýn, Štokholm a Miláno už zaviedli mýto na elimináciu preťaženia ciest, ale žiadne francúzske mesto to neurobilo, aj keď Francúzsko má na svojich diaľniciach rozsiahly mýtny systém.Radnica v Paríži medzitým zvýšila poplatky za parkovanie a zaviedla systém nálepiek, aby udržala autá produkujúce najviac emisií mimo ciest v dňoch, keď je úroveň znečistenia vysoká. Starostka Anne Hidalgová tiež minulý rok povedala, že Paríž chce do roku 2030 zakázať vjazd naftových aj dieselových vozidiel do mesta.Zdroje blízke radnice tvrdia, že oddelenie dopravy stále skúma myšlienku mýta, aj keď je nepravdepodobné, že bude zavedené pred komunálnymi voľbami v roku 2020.