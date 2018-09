Slovensko nie je preclievacím hubom pre podhodnotený textil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovensko v žiadnom prípade nie je preclievacím hubom pre podhodnotený textil, ako sa to snaží naznačiť opozícia. V stanovisku finančnej správy to zdôraznila jej hovorkyňa Ivana Skokanová.vyhlásila. Vyplýva to podľa nej aj z oficiálnych štatistík Eurostatu týkajúcich sa textilných výrobkov a obuvi, ktoré zverejnili daniari.Pripustila, že v období od decembra 2017 do februára 2018 bol zaznamenaný zvýšený dovoz položiek, ktoré sa predtým nepreclievali.vyčíslila Skokanová. V deklarácii, ktorá upravuje spoločný postup v rámci regiónu V4, je ich len približne 120, pripomenula.Zo štatistík podľa hovorkyne jednoznačne vidieť, že čo sa týka objemu dovezeného tovaru, Slovensko patrí v porovnaní s ostatným štátmi V4 ku krajinám s najnižším objemom tovaru.dodala Skokanová.Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý v uplynulých dňoch vyhlásil, že colné podvody na Slovensku sa opäť rozbehli od leta minulého roka. Rovnako sa odvolával na štatistiky Eurostatu, podľa ktorých prudko klesli priemerné deklarované ceny textilu z Číny a prudko stúpli jeho objemy. Obnovené colné podvody mali Slovensko za posledných deväť mesiacov podľa Beblavého stáť približne 62 miliónov eur.