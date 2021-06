Francúzsko povolí vstup zahraničným turistom do krajiny, zaočkovaní môžu cestovať s výhodou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsko opäť dovolí vstup zahraničných turistov. Zmiernené pravidlá cestovania nadobudnú platnosť na budúci týždeň v stredu. Do krajiny však naďalej nebudú môcť cestovať turisti zo štátov zápasiacich s vysokým počtom nákaz koronavírusom a s jeho znepokojujúcimi variantmi. Na „červenom zozname" má Francúzsko v súčasnosti 16 krajín, vrátane Indie, Juhoafrickej republiky a Brazílie.Väčšinu krajín mimo Európy Paríž považuje za „oranžové". Zaočkovaní návštevníci z oranžových štátov, vrátane USA a Veľkej Británie, už nebudú musieť po príchode do Francúzska absolvovať karanténu a nebudú musieť udávať dôvod svojej cesty do krajiny. Budú však povinní predkladať negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo negatívny výsledok antigénového testu, ktorý sa vykonal maximálne pred 48 hodinami.Turisti z Európskej únie a zo siedmich štátov označených za „zelené", a to z Austrálie, Kórejskej republiky, Izraela, Japonska, Libanonu, Nového Zélandu a Singapuru, ktorí sú zaočkovaní, nebudú musieť vo Francúzsku predkladať ani výsledky testov.