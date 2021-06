Kooperativa pozýva užiť si naživo majstrovský tenis

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 (Webnoviny.sk) -Už legendárne tenisové podujatie na Slovensku bude počas tohtoročnej jari vzbudzovať autentickejšie emócie a sršať intenzívnejšie športovou energiou než kedykoľvek predtým.Challenger kategórie 90, ktorý kedysi začínal v Košiciach, pokračoval v Poprade a napokon zakotvil v Bratislave, si vybojoval miesto v kalendári hráčov a fanúšikov tenisu aj v sezóne 2021. Na KOOPERATIVA Bratislava Open 2021 si v hlavnej súťaži zmeria sily 32 hráčov, 16 hráčov zabojuje v kvalifikácii dvojhry a 16 párov si zahrá vo štvorhre."Veľmi nás teší, že tohtoročný turnaj Bratislava Open sa môže niesť v priamej spojitosti so značkou našej poisťovne. Ako všetci, aj my máme radosť zo sľubného vývoja celospoločenskej situácie na Slovensku, ktorá dopraje organizácii tohto podujatia. Sme radi, že akcia privíta už o pár dní v Bratislave svojich stálych divákov a hráči budú mať čo najlepšie podmienky pre to, aby predviedli svoju hru," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš a dodáva: "Sme presvedčení, že organizátori nenechali počas náročných príprav v uplynulých mesiacoch nič na náhodu a mysleli o mnoho krokov dopredu. Sme hrdí na to, že našou podporou sme mohli vniesť do celého procesu profesionálnej prípravy o kúsok viac istoty."Rozhodnutie poisťovne vstúpiť do partnerskej spolupráce pri organizácii tohto športového podujatia nie je náhodné. Spojenie značky KOOPERATIVA so svetom športu má svoju dlhoročnú kontinuitu – od podpory olympijských športovcov až po prerozdeľovanie grantov organizáciám, ktoré pripravujú užitočné projekty zamerané na nesúťažné športovanie detí a prevenciu úrazov detí počas športu."K podpore tohto turnaja nás však viedli aj osobné dôvody. Jednoducho, máme radi tenis. Aj v našom business svete je tento šport pre mnohých z nás synonymom relaxu aj fyzickej aktivity, ktorá prospieva telu i duši. Je skvelé, že sa stretneme s rovnako naladenými ľuďmi počas blížiaceho júnového týždňa práve na tomto podujatí. Všetkých srdečne pozývame užiť si naživo majstrovské duely," uzatvára Vladimír Bakeš.KOOPERATIVA Bratislava Open 2021 s voľným vstupom štartuje pri dodržiavaní všetkých aktuálne platných protipandemických opatrení v pondelok 7. júna a vyvrcholí 13. júna. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke organizátora Informačný servis