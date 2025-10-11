|
Sobota 11.10.2025
Denník - Správy
11. októbra 2025
Francúzsko sa priblížilo k postupu na MS, fenomenálna séria Mbappého pokračuje
Francúzsko sa priblížilo k postupu na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale, keď v piatok večer zvíťazilo v domácom prostredí nad Azerbajdžanom 3:0 v rámci ...
11.10.2025 (SITA.sk) - Francúzsko sa priblížilo k postupu na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale, keď v piatok večer zvíťazilo v domácom prostredí nad Azerbajdžanom 3:0 v rámci D-skupiny európskej časti kvalifikácie. O góly „Les Bleus“ v stretnutí v Paríži sa postarali Kylian Mbappé, Adrien Rabiot a Florian Thauvin.
Francúzi po troch odohraných dueloch vedú skupinu s maximálnym počtom deviatich bodov, o päť bodov pred druhou Ukrajinou, ktorá zvíťazila 5:3 na Islande. Ak Francúzsko vyhrá v pondelok na Islande a Ukrajina neporazí Azerbajdžan, úradujúci vicemajstri sveta si zabezpečia postup na svetový šampionát.
Tréner Didier Deschamps priznal, že hoci tím vyhral a strelil tri góly, mohli dosiahnuť lepší výsledok. „Máme o tri body viac, ale možno nie tak, ako sme chceli. Splnili sme úlohu. Pondelok bude ďalší zápas, iný kontext,“ povedal.
V prvom polčase bol zápas pomerne nudný, až do momentu, keď Mbappé tesne pred prestávkou otvoril skóre. Kapitán Francúzska prešiel cez obrancu a presnou strelou prekonal brankára Šachruddina Magomedalijeva. Hráč Realu Madrid skóroval v desiatom zápase po sebe. V jeho podaní to bol 53. gól za národný tím, čím sa priblížil na rozdiel štyroch zásahov k rekordu Oliviera Girouda.
Po prestávke mal Hugo Ekitike šancu zdvojnásobiť vedenie, no jeho strela sa odrazila od žrde. Mbappé pokračoval v ohrozovaní brány Azerbajdžanu, no niekoľko jeho pokusov minulo cieľ. V 68. minúte brankár Magomedalijev zneškodnil strelu Khephrena Thurama. Následný rohový kop využil Rabiot, ktorý skóroval hlavou.
Šesť minút pred koncom Thauvin, ktorý sa vrátil do národného tímu po štyroch rokoch, spečatil víťazstvo. „Je to neuveriteľné, tak veľmi som sníval o návrate do francúzskeho národného tímu, že som si povedal, že ak dostanem šancu hrať aspoň pár minút, dám do toho všetko,“ povedal Thauvin po zápase.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko sa priblížilo k postupu na MS, fenomenálna séria Mbappého pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.
