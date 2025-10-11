Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

11. októbra 2025

Taliansky cyklistický šampión Elia Viviani oznámil koniec kariéry


Tagy: Ineos Quick-Step Tour de France 2023

Taliansky cyklista Elia Viviani, olympijský víťaz a víťaz etáp na všetkých troch veľkých viacdňových pretekoch, oznámil v piatok ukončenie svojej profesionálnej ...



Zdieľať
france_cycling_tour_de_france_98612 8d61c07ec2794de9b003176d212de719 676x451 11.10.2025 (SITA.sk) - Taliansky cyklista Elia Viviani, olympijský víťaz a víťaz etáp na všetkých troch veľkých viacdňových pretekoch, oznámil v piatok ukončenie svojej profesionálnej kariéry.


„Roky 2010 až 2025 boli fantastické. Ubehli rýchlo, ale mal som z nich radosť a dosiahol som všetko, čo som chcel,“ napísal 36-ročný Viviani, jazdiaci za tím Lotto, na sociálnych sieťach. „Dnes oznamujem koniec svojej profesionálnej kariéry. Ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou mojej cesty počas týchto rokov.“

Viviani, ktorý predtým jazdil za tímy Ineos a Quick-Step, vyhral jednu etapu na Tour de France, päť na Giro d'Italia vrátane štyroch v roku 2018, keď získal aj zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, a dve etapy na Vuelte.

Svoju slávu si vybudoval aj na dráhe, kde sa stal olympijským šampiónom v omniu na hrách v Riu v roku 2016 a získal striebro v madisone na minuloročnej olympiáde v Paríži. Na OH v Tokiu v roku 2021 získal bronz v omniu.

Okrem toho získal na dráhe dve zlaté medaily na majstrovstvách sveta a osem titulov majstra Európy.


Zdroj: SITA.sk - Taliansky cyklistický šampión Elia Viviani oznámil koniec kariéry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ineos Quick-Step Tour de France 2023
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Francúzsko sa priblížilo k postupu na MS, fenomenálna séria Mbappého pokračuje
<< predchádzajúci článok
Kvalifikácia MS 2026: Slováci prehrali v Severnom Írsku 0:2, klesli na tretie miesto

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 