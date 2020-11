Francúzsko sa vracia k zdaneniu technologických gigantov, Amazon i Google sa plateniu daní nevyhnú

Dohoda je zatiaľ v nedohľadne

Dane musia zaplatiť do konca roka

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsko obnovuje špeciálnu daň voči veľkým technologickým firmám, ako sú Amazon Facebook , napriek hrozbe odvetných ciel zo strany USA na francúzske šumivé víno, syry, kabelky a ďalšie tovary.Vlani digitálna daň priniesla do francúzskeho rozpočtu zhruba 400 miliónov eur, ale vláda súhlasila s jej pozastavením v roku 2020 výmenou za sľub USA pozastaviť clá počas rokovaní o medzinárodnej dohode o zdaňovaní internetových firiem.Francúzsko dúfalo, že dohoda o digitálnej dani by sa mohla dosiahnuť do konca roku, ale administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa z vyjednávaní odišla. Rokovania vedie Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) . Zatiaľ sa dohoda nedosiahla.Francúzsky minister financií Bruno Le Maire preto uviedol, že Francúzsko bude opäť túto daň uplatňovať. Počas návštevy Talianska povedal: "Prirodzene dúfame, že talianske predsedníctvo v G20 poskytne impulz pre dosiahnutie dohody v rámci OECD, pokiaľ ide o férové zdaňovanie technologických gigantov, ktoré by mohli podporiť všetky európske krajiny."Predstaviteľ francúzskeho ministerstva financií uviedol, že rezort poslal daňové platobné výmery firmám Amazon, Google a ďalším spoločnostiam minulý týždeň, pričom majú povinnosť uhradiť daň do konca roku.Francúzsky minister obchodu tento mesiac v rozhovore pre agentúru Associated Press vyjadril nádej, že administratíva Joea Bidena sa opäť zapojí do diskusií v rámci OECD o globálnej dohode o digitálnej dani.Predstavitelia USA tvrdia, že takéto dane sa neférovo dotýkajú úspešných amerických firiem, ale podľa Francúzska jeho daň je zameraná na všetky veľké technologické spoločnosti, ktoré zarábajú cez internet.