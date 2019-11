Francúzsko si pripomína 4. výročie útokov v Paríži z 13. novembra 2015

Na archívnej snímke Barack Obama vzdáva spolu s bývalým francúzskym prezidentom Fracoisom Hollandom úctu obetiam útokov v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. novembra (TASR) - Na piatich miestach v Paríži a pri národnom futbalovom štadióne na jeho predmestí Saint-Denis, kde sa pred štyrmi rokmi odohrali atentáty so 130 obeťami na životoch, sa v stredu dopoludnia konali pietne zhromaždenia. Informoval o tom spravodajský portál France Info.K streľbe a trom samovražedným bombovým útokom, pri ktorých bolo zranených aj 350 ľudí, sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).Proces s podozrivými, medzi ktorými je aj jediný preživší člen troch útočiacich kománd Salah Abdeslam, by sa mal začať v roku 2021, dodal France Info.Prvé zhromaždenie pri príležitosti štvrtého výročia útokov sa konalo pri štadióne Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis. Nasledovali pietne akcie v blízkosti reštaurácií a barov v 10. a 11. obvode a pred hudobným klubom Bataclan.Okrem pozostalých a preživších sa na nich zúčastnili aj členovia francúzskej vlády Nicole Belloubetová a Christophe Castaner, ako aj parížska primátorka Anne Hidalgová.Na pamiatku 90 ľudí, ktorí prišli o život pri streľbe a výbuchoch v klube Bataclan, dala parížska radnica nainštalovať na chodník 90 kovových označení, ktoré lemujú trasu od klubu k pamätnej tabuli na neďalekom námestí.Na svojich fanúšikov zabitých pri streľbe a výbuchoch v klube Bataclan si spomenuli aj členovia skupiny Eagles Of Death Metal, ktorá tam v osudný večer mala koncert: na svojej stránke na Twitteri zverejnili francúzsku vlajku, pričom na každom z pruhov je motív ruky známy z ich hudobného albumu Peace, Love, Death Metal.Francúzsky prezident Emmanuel na Twitteri vyzval Francúzov, aby nezabúdali na sľub, žeŠtátny tajomník francúzskeho ministerstva vnútra Laurent Nuňez v stredu v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter uviedol, že riziko, že v krajine dôjde k teroristickému útoku, "zostáva maximálne". Dodal, že charakter hrozby saPolitológ Sébastien Boussois, pôsobiaci v Bruseli, v stredu pre France Info uviedol, že, pokiaľ ide o riziko teroristických útokov.