Pfundtner: K Istanbulskému dohovoru uvažujeme zvolať okrúhly stôl

Na archívnej snímke Edita Pfundtner. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR rozmýšľa o zvolaní okrúhleho stola v súvislosti s procesmi na Európskom súdnom dvore týkajúcimi sa Istanbulského dohovoru. Povedala to štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner po stredajšom rokovaní vlády.priblížila Pfundtner. Reagovať tak chcú aj na rôzne návrhy v Národnej rade (NR) SR k tejto téme, ktoré sa podľa jej slov môžu dotýkať predmetného dohovoru aj samotných procesov pri prerokovaní medzinárodných zmlúv. Pfundtner zdôraznila, že je potrebné rozlíšiť dva procesy v súvislosti s Istanbulským dohovorom, a to proces na Európskom súdnom dvore a proces na národnej úrovni prebiehajúci na Slovensku.zdôraznila Pfundtner.MS má aktuálne podľa jej slov poverenie zabezpečiť proces ratifikácie, poukázala však na aktuálne uznesenie parlamentu, adresované vláde, aby v ratifikácii nepokračovala. "dodala.Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) poukázal na to, že podobný prípad tzv. Istanbulského dohovoru Slovensko v ústavnej praxi ešte neriešilo." pripomenul.Ratifikačný proces však naďalej pokračuje, preto sa prihovára za to, aby situáciu a možnosti riešenia prebrali ústavní právnici. Pripomenul zároveň, že posledné slovo pri ratifikácii má hlava štátu.Lajčák je podľa svojich slov sklamaný z toho, čo všetko Istanbulský dohovor sprevádza. Podotkol, že dokument už dostal prívlastky, ktoré nepatria k jeho obsahu.zdôraznil podstatu dokumentu.V prípade, že niektoré z pasáží vyvolávajú kontroverziu, je na to podľa neho riešenie." pripomenul s tým, že tomu musí predchádzať racionálna debata. "priznal.