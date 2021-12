Francúzsko sprísňuje podmienky pricestovania z Veľkej Británie, opatrenia platia aj pre zaočkovaných

Dominuje stále delta

Povinná izolácia

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsko v reakcii na nový variant koronavírusu sprísňuje podmienky pricestovania z Veľkej Británie. Opatrenie nadobudne účinnosť ihneď po polnoci z piatka na sobotu „vzhľadom na extrémne rýchle šírenie nového variantu omikron vo Veľkej Británii“, uviedol vo vyhlásení francúzsky premiér Jean Castex.Francúzska vláda v piatok organizuje mimoriadne stretnutie, ktoré sa bude zaoberať rastúcim tlakom na nemocnice v dôsledku stúpajúcich prípadov nákazy v posledných týždňoch. Dominantným variantom koronavírusu vo Francúzsku zostáva delta, nový variant omikron sa však v Británii šíri tak rýchlo, že to vyvoláva obavy aj na druhej strane Lamanšského prielivu.Turistické alebo pracovné cesty z Británie do Francúzska „budú obmedzené“, hoci francúzski občania budú môcť cestovať aj naďalej, uviedol hovorca vlády Gabriel Attal.Všetci cestujúci z Británie budú musieť mať negatívny test na koronavírus starý menej ako 24 hodín. Po príchode sa budú musieť znova otestovať a nastúpiť do izolácie „na miesto, ktoré si vyberú“, kde budú najmenej 48 hodín čakať na výsledok, dodal Attal. Opatreniam budú podliehať tak očkovaní, ako aj neočkovaní cestujúci.Spojené kráľovstvo v stredu zaznamenalo najvyšší počet nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom od začiatku pandémie. Hlavný predstaviteľ zdravotníctva pre Anglicko varoval, že situácia sa pravdepodobne ešte zhorší, keďže variant omikron počas vianočných sviatkov vyvolá novú vlnu ochorení.