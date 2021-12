Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ umožní vyšetriť krivdy minulosti, Heger aj koaličné strany ho vítajú

Bližšie k zaceleniu rany

Trauma slovenskej spoločnosti

Násilné odvlečenie do Rakúska

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) označil rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie súvisiace s prípadom únosu syna prezidenta Michala Kováča za dôležitú správu, ktorá umožní vyšetriť krivdy minulosti. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Zároveň vysvetlil, že daný verdikt znamená, že v prípade Mečiarových amnestií vo veci zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny môžu súdy naďalej konať a pokračovať v trestnom stíhaní vrátane možnosti vydania európskeho zatykača. Rozhodnutie privítali pozitívne aj koaličné strany.Zastavenie trestného stíhania amnestiou a jej zrušenie totiž podľa Súdneho dvora EÚ nepredstavujú prekážku na vydanie zatykača, keďže vnútroštátne súdne orgány ešte nerozhodli o trestnoprávnej zodpovednosti obvinených osôb. Okresný súd Bratislava III tak môže vydať európsky zatýkací rozkaz v súvislosti so zavlečením Michala Kováča ml. do zahraničia.„Sme zase bližšie k zaceleniu rany na našej spravodlivosti. Je to pre našu krajinu dôležitá správa, ktorá nám umožní vyšetriť krivdy minulosti. Zaslúži si to naša spoločnosť, ale aj pamiatka po zavraždenom Róbertovi Remiášovi,“ napísal Heger.Rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ v prípade Mečiarových amnestií je podľa strany Sloboda a Solidarity (SaS) zásadný míľnik na ceste k spravodlivosti.„Únos Michala Kováča mladšieho dlhé roky traumatizoval slovenskú spoločnosť a jeho páchatelia sa nám spolu s Ivanom Lexom a Vladimírom Mečiarom vysmievali do očí. Vražda Róberta Remiáša je čiernou škvrnou na dejinách demokratického Slovenska, a preto vítame toto zásadné rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ,“ zdôraznil tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik. Stanovisko SaS poskytol hovorca strany Ondrej Šprlák.Ministerka investícií a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zdôraznila, že Mečiarove amnestie sú trauma slovenskej spoločnosti a Súdny dvor EÚ rozhodol, že sa môže pokračovať v trestnom konaní.„Trauma, spojená s prípadom únosu prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a neschopnosťou justície a prokuratúry potrestať vinníkov, sa musí spravodlivo uzavrieť. Rozhodnutie súdu opäť otvára dvere stíhaniu šéfa Mečiarovej SIS Lexu a ďalších, pri ktorých celé desaťročia naše justičné orgány nedokázali konať. Nepotrestané mafiánske praktiky, ktoré sa na Slovensku rozbehli ešte v časoch mečiarizmu sa bez účinnej spravodlivosti stále znova a znova vracajú. Videli sme to za Mečiara a videli sme to aj za Fica. Bez vyrovnania sa s minulosťou a bez spravodlivosti pri týchto kauzách sa tak táto trauma bude stále opakovať,“ napísala na sociálnej sieti.Rozhodnutím súdneho dvora je Slovensko podľa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti bližšie k spravodlivosti.„Európsky súdny dvor konštatoval, že konanie v prípade únosu syna prezidenta Kováča je možné. Ivan Lexa a spol. tak môžu ísť pred súd. Vďaka tomuto rozhodnutiu máme po mnohých rokoch možnosť vyšetriť krivdy z minulosti. Máme možnosť vyliečiť bolestivé rany, ktoré v nás zostávajú. Celá spoločnosť na to čaká a pamiatka Roberta Remiáša si to zaslúži,“ uviedlo hnutie na sociálnej sieti.Neznámi páchatelia násilne zavliekli Michala Kováča ml. do Rakúska 31. augusta 1995. Krátko po čine sa objavili správy, že sa mala na ňom podieľať tajná služba. Vtedajší premiér Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident v roku 1998 udelil amnestiu páchateľom únosu.Tá sa vzťahovala aj na trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Kováča do cudziny. Akékoľvek pokusy potrestať páchateľov únosu skončili predčasne z dôvodu udelených amnestií. Zlom nastal v roku 2017.Poslanci schválili novelu ústavy, podľa ktorej parlament získal právomoc zrušiť amnestie a milosti, ak odporujú princípom demokratického a právneho štátu. Ďalším krokom bolo prijatie uznesenia o zrušení Mečiarových amnestií a tiež milosti, ktorú prezident Michal Kováč udelil svojmu synovi v kauze Technopol.