Francúzsko varuje pred pokusmi migrantov dostať sa do Británie po mori

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lille 23. novembra (TASR) - Francúzske úrady vo štvrtok varovali pred ďalším nárastom počtu pokusov ilegálnych migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Británie plavbou na člnoch cez Lamanšský prieliv.Ako informovala agentúra AFP, v noci na štvrtok bolo pri dvoch operáciách na mori medzi Francúzskom a Britániou zachránených 18 ľudí.Hovorkyňa francúzskej námornej polície Ingrid Parrotová vo štvrtok v Cherbourgu informovala, že týmito dvoma akciami počet takýchto operácií v tomto priestore dosiahol 30, pričom 17 z nich sa odohralo od začiatku októbra.upozornila, pričom dodala, že Francúzsko posilňuje hliadkovanie v Lamanšskom prieplave.Británia tiež oznámila, že v kontexte najnovšieho vývoja udalostí posilní hliadkovanie člnmi pobrežnej stráže pri svojom juhovýchodnom pobreží.Migranti sa už dávnejšie grupujú na severnom pobreží Francúzska, najmä v oblasti prístavného mesta Calais, v nádeji, že sa im podarí dostať do nákladných priestorov kamiónov smerujúcich cez tunel popod Lamanšský prieliv do Británie, kde sa buď spoja so svojimi tam žijúcimi príbuznými, alebo požiadajú o azyl či nájdu si prácu.Pohraničné stráže oboch krajín začali však v roku 2016 zaznamenávať pokusy o preplávanie 33 kilometrov širokej Calaiskej/Doverskej úžiny na nafukovacích člnoch. Ide pritom o jeden z najviac využívaných prieplavov sveta.Agentúra AFP uviedla, že tento rok bolo zaznamenaných 23 pokusov o preplávanie úžiny, pričom za celý vlaňajší rok ich bolo 13.Francúzske úrady majú obavu, že v súvislosti s vystúpením Británie z EÚ a následným možným sprísnením imigračných kontrol sa zrejme veľa migrantov práve v najbližšom čase bude intenzívne snažiť dostať sa do Británie.vyhlásila Parrotová.Ako ďalší možný faktor nárastu počtu pokusov o preplávanie Calaiskej úžiny z Francúzska do Británie odborníci uvádzajú aj mimoriadne priaznivé počasie v októbri.