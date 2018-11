Macedónska prokuratúra vzniesla proti Gruevskému ďalšie obvinenia

Na archívnej snímke 10. júna 2016 bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 22. novembra (TASR) - Macedónska prokuratúra vzniesla voči bývalému macedónskemu premiérovi na úteku Nikolovi Gruevskému dve nové obvinenia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Tím vytvorený na prokuratúre špeciálne kvôli prípadu Gruevského vzniesol voči expremiérovi najnovšie aj obvinenie z ilegálneho financovania jeho konzervatívnej strany VMRO-DPMNE a zo zneužívania služobného postavenia pri výstavbe straníckej centrály.Prokuratúra spresnila, že Gruevski a ďalší predstavitelia jeho strany v rokoch 2009-16Na margo druhého obvinenia prokuratúra uviedla, že Gruevski a ďalší predstaviteľ VMRO-DPMNE údajne zabezpečili pre stranu "neprimeranú výhodu" v podobe viac ako osem miliónov eur, keď so stavebnou spoločnosťou uzavreli zmluvu, ktorá bola v rozpore so zákonom.Gruevského v máji tohto roku odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur. Bolo to v čase, keď pôsobil na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd 9. novembra zamietol.Gruevski sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.Gruevski, ktorý by si mal vo vlasti odsedieť trest za korupciu, v utorok oznámil, že Maďarsko mu udelilo politický azyl.Skopje žiada jeho okamžitý návrat, zatiaľ čo EÚ od Budapešti vysvetlenie azylu pre Gruevského. Expremiér tvrdí, že v Macedónsku dostával vyhrážky smrťou, čo vláda v Skopje odmieta.