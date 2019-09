Francúzsko zápasí s nárastom prípadov násilia páchaného na ženách

Ilustračná foto Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Paríž 20. septembra (TASR) - Región Ile-de-France schválil vo štvrtok požiadavku adresovanú vláde, aby bol v trestnom zákonníku oficiálne vyčlenený zločin femicídy, teda zavraždenia ženy jej intímnym partnerom.Rodovo motivovaná vražda ženy jej partnerom je najčastejšie spojená s dlhodobým týraním alebo stupňovaním násilia počas odchodu ženy z násilného vzťahu.Vlani takto vo Francúzsku prišlo o život 121 žien a od 1. januára 2019 ich bolo už 107.Ako informovali francúzske médiá, tento týždeň došlo už k trom vraždám žien, pričom dve z obetí krátko pred svojou násilnou smrťou ohlásili na polícii, že sa im ich partner vyhráža. Polícia však nekonala.Valérie Pécressová, ktorá je na čele samosprávy regiónu Ile-de-France, vo svojom vyhlásení zdôraznila nutnosť zahrnúť femicídu do trestného poriadku tak, ako je to aj vo viacerých latinskoamerických krajinách. Navrhla tiež, aby páchanie násilia na žene jej partnerom bolo súdom považovaná za priťažujúcu okolnosť.uviedla Pécressová, pričom upozornila, že pohľad justície v tomto smere by sa mal radikálne zmeniť.Návrh, aby vražda ženy jej intímnym partnerom bola v trestnom zákonníku osobitne vyčlenená, podporili všetky frakcie zastupiteľstva regiónu Ile-de-France s výnimkou poslancov nacionalistického Národného združenia, ktoré sa hlasovania zdržalo.Ako dodala AFP, francúzska vláda 3. septembra organizovala okrúhly stôl o domácom násilí, na ktorom zúčastnené mimovládne organizácie žiadali účinné opatrenia na ochranu žien pred násilníckymi partnermi.Pri tejto príležitosti prezident Emmanuel Macron zavítal do centrály linky pomoci týraným ženám, kde bol svedkom situácie, ako príslušník žandarmérie odmietol týranú ženu, ktorá prosila o sprievod, aby si mohla z bývalého bydliska odniesť svoje veci.