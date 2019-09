Zomrel bývalý pilot britského Kráľovského letectva Kurt Taussig

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. septembra (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrel jeden z dvoch posledných žijúcich československých pilotov britského Kráľovského letectva (RAF) z druhej svetovej vojny Kurt Taussig. Informácie potvrdila jeho rodina, uvádza sa na webovej stránke Českého rozhlasu.Kurt Tausig sa narodil v roku 1923 v severočeských Tepliciach. Keď mal 15 rokov, spoločne so svojím mladším bratom sa dostal do jedného z vlakov Nicolasa Wintona, ktorý ho odviezol do Británie.Za záchranu svojho života sa chcel poďakovať tým, že sa prihlásil na výcvik k českej peruti RAF.Do bojových operácií sa zapojil až začiatkom roku 1945, rovnako ako posledný žijúci český letec RAF Emil Boček. Po skončení vojny zostal žiť v Británii.Poslanecká snemovňa parlamentu ČR navrhla prezidentovi Milošovi Zemanovi, aby ocenil Taussiga medailou za hrdinstvo.V júli zomrel vo veku 96 rokov aj ďalší z pilotov RAF Alois Dubec.