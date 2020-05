Francúzsko zaznamenalo po otvorení škôl znepokojivý vývoj, niektoré znova zatvorili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2020 - Len týždeň po tom, čo tretina francúzskych školákov opäť zasadla do školských lavíc, zaznamenali úrady znepokojivý vývoj - približne 70 nových prípadov koronavírusu súvisiacich so školami. Niektoré školy otvorili minulý týždeň a ďalších 150-tisíc študentov sa malo vrátiť na vyučovanie v pondelok v rámci vládneho uvoľňovania opatrení.Krok spočiatku predstavoval veľkú úľavu: koniec domáceho vzdelávania detí pre tisíce vyčerpaných rodičov, z ktorých mnohí navyše z domu aj pracovali.Francúzsky minister školstva Jean-Michel Blanquer však začal v pondelok biť na poplach. Pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL povedal, že návrat do škôl vystavil niektoré deti novému riziku kontaminácie. Podľa jeho slov zasiahnuté školy okamžite znovu zatvorili.Francúzske médiá informovali o siedmich zatvorených školách na severe Francúzska. Blanquer nešpecifikoval, či sa nakazili študenti alebo učitelia. Vzhľadom na inkubačnú dobu, ktorá je v prípade nového vírusu niekoľko dní, je podľa ministra "pravdepodobné", že sa chorí mohli nakaziť ešte pred otvorením škôl.