Muža rozčúlili obmedzenia proti koronavírusu, hnev si vybil mačetou na manželoch

18.5.2020 - Manželia z amerického Nashvillu sú na jednotke intenzívnej starostlivosti po tom, čo ich mačetou napadol muž, ktorého rozčúlili obmedzenia zamerané proti šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom polícia s tým, že Kelvin D. Edwards napadol 55-ročného Kevina Crafta a jeho 50-ročnú manželku Leanne v nedeľu popoludní, keď boli v areáli so skladovacími jednotkami.Tridsaťpäťročný muž vzal mačetu z jeho zásobníka, pričom pár zbraňou udieral, aj keď už krvácali na zemi, uviedla.Polícia našla Edwardsa pred zariadením, pričom mal ruky nad hlavou, naznačujúc, že sa vzdáva. Muž, ktorý je bez domova, povedal vyšetrovateľom, že pár napadol, aby názorne ukázal svoj hnev na obmedzenia a na to, že sa nemohol dostať do organizácie Rescue Mission, ktorá pomáha ľuďom bez domova.Edwardsa, ktorý už v minulosti viackrát čelil obvineniam, v súvislosti s nedeľňajším incidentom zatkli a obvinili z dvojnásobného pokusu o vraždu.