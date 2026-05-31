 Meniny má Petronela, Petrana
 Zo zahraničia

31. mája 2026

Francúzsko žiada o mimoriadne zasadnutie BR OSN pre izraelské operácie hlboko na libanonskom území


Podľa premiéra Netanjahua je Izrael po obsadení strategického hradu Beaufort silnejší než kedykoľvek predtým. Francúzsko požiadalo o mimoriadne zasadnutie



31.5.2026 (SITA.sk) - Podľa premiéra Netanjahua je Izrael po obsadení strategického hradu Beaufort silnejší než kedykoľvek predtým.


Francúzsko požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN potom, ako izraelské ozbrojené sily obsadili stredovekú libanonskú pevnosť Beaufort, ktorá je strategickým miestom na prevzatie kontroly nad južným Libanonom. V nedeľu to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.

„Požiadal som o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, pretože hoci uznávame právo Izraela – ako každého štátu – na sebaobranu… nič nemôže ospravedlniť pokračovanie izraelských vojenských operácií v Libanone a stále hlbšiu okupáciu libanonského územia, povedal pre televíziu BFMTV.

Obsadenie Beaufortu oznámil v nedeľu minister obrany Jisrael Kac. Izraelské sily pevnosť využívali ako základňu už počas predchádzajúcej okupácie južného Libanonu, ktorá trvala takmer dve desaťročia a skončila sa v roku 2000.

Premiér Benjamín Netanjahu označil dobytie strategickej pevnosti za dramatický posun v izraelskej kampani proti Iránom podporovanému militantnému hnutiu Hizballáh na libanonskom území.

„Obsadenie Beaufortu je dramatickým míľnikom a dramatickým posunom v politike, ktorú vedieme. Prelomili sme bariéru strachu. Preberáme iniciatívu, pôsobíme na všetkých frontoch – v Sýrii, v Gaze, v Libanone,“ povedal izraelský líder vo video vyhlásení a dodal, že Izrael je „silnejší než kedykoľvek predtým“.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsko žiada o mimoriadne zasadnutie BR OSN pre izraelské operácie hlboko na libanonskom území

Ukrajinské drony útočili na sklad ropy a plynárenské zariadenie na juhu Ruska, spôsobili požiare
Spájanie opozičných strán pred voľbami je falošná hra, KDH nebude podporovať program liberálov alebo progresívcov

