Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Petronela, Petrana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. mája 2026

Spájanie opozičných strán pred voľbami je falošná hra, KDH nebude podporovať program liberálov alebo progresívcov


Tagy: Opozícia Spájanie

KDH je konzervatívna demokratická strana a znie podľa neho absurdne, aby sa politicky spájala s niekým, kto má liberálny či progresívny program. Spájanie opozičných strán pred voľbami je podľa ...



Zdieľať
3 1 scaled 1 676x451 31.5.2026 (SITA.sk) - KDH je konzervatívna demokratická strana a znie podľa neho absurdne, aby sa politicky spájala s niekým, kto má liberálny či progresívny program.


Spájanie opozičných strán pred voľbami je podľa podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a exministra spravodlivosti Viliama Karasa falošná hra. Kresťanskí demokrati podľa jeho slov nebudú podporovať program progresívcov alebo liberálov. Karas to povedal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Ako zdôraznil, KDH je konzervatívna demokratická strana a znie podľa neho absurdne, aby sa politicky spájala s niekým, kto má liberálny či progresívny program.

„KDH je najsilnejšou konzervatívnou stranou. Má konzervatívny program. Ten program je tak jasne čitateľný, že je absurdné, aby sme sa politicky spájali s niekým, kto má iný, progresívny alebo liberálny program. Ako vôbec uvažovať o tom. Naša povinnosť ako konzervatívnej strany je spájať a sceľovať všetky konzervatívne prúdy na Slovensku a uchádzať sa o voličov, ktorí uvažujú konzervatívne. A takýchto voličov je na Slovensku viac ako 70 percent. A mňa zaujímajú všetci tí voliči, ktorí sú nerozhodnutí,“ uviedol Karas s tým, že spájanie opozičných strán je falošný naratív a falošná hra.

Ak bude KDH s niekým diskutovať o predvolebnej spolupráci, tak podľa Karasa to bude len so stranami, ktoré majú programový prienik. Spájanie s Kresťanskou úniou či Hnutím Slovenskom je podľa neho predčasná otázka.


Zdroj: SITA.sk - Spájanie opozičných strán pred voľbami je falošná hra, KDH nebude podporovať program liberálov alebo progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opozícia Spájanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Francúzsko žiada o mimoriadne zasadnutie BR OSN pre izraelské operácie hlboko na libanonskom území
<< predchádzajúci článok
Žiadna dohoda nebude, kým USA nezaručia práva iránskeho ľudu, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 