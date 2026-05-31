|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 31.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Petronela, Petrana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. mája 2026
Spájanie opozičných strán pred voľbami je falošná hra, KDH nebude podporovať program liberálov alebo progresívcov
KDH je konzervatívna demokratická strana a znie podľa neho absurdne, aby sa politicky spájala s niekým, kto má liberálny či progresívny program. Spájanie opozičných strán pred voľbami je podľa ...
Zdieľať
31.5.2026 (SITA.sk) - KDH je konzervatívna demokratická strana a znie podľa neho absurdne, aby sa politicky spájala s niekým, kto má liberálny či progresívny program.
Spájanie opozičných strán pred voľbami je podľa podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a exministra spravodlivosti Viliama Karasa falošná hra. Kresťanskí demokrati podľa jeho slov nebudú podporovať program progresívcov alebo liberálov. Karas to povedal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Ako zdôraznil, KDH je konzervatívna demokratická strana a znie podľa neho absurdne, aby sa politicky spájala s niekým, kto má liberálny či progresívny program.
„KDH je najsilnejšou konzervatívnou stranou. Má konzervatívny program. Ten program je tak jasne čitateľný, že je absurdné, aby sme sa politicky spájali s niekým, kto má iný, progresívny alebo liberálny program. Ako vôbec uvažovať o tom. Naša povinnosť ako konzervatívnej strany je spájať a sceľovať všetky konzervatívne prúdy na Slovensku a uchádzať sa o voličov, ktorí uvažujú konzervatívne. A takýchto voličov je na Slovensku viac ako 70 percent. A mňa zaujímajú všetci tí voliči, ktorí sú nerozhodnutí,“ uviedol Karas s tým, že spájanie opozičných strán je falošný naratív a falošná hra.
Ak bude KDH s niekým diskutovať o predvolebnej spolupráci, tak podľa Karasa to bude len so stranami, ktoré majú programový prienik. Spájanie s Kresťanskou úniou či Hnutím Slovenskom je podľa neho predčasná otázka.
Zdroj: SITA.sk - Spájanie opozičných strán pred voľbami je falošná hra, KDH nebude podporovať program liberálov alebo progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spájanie opozičných strán pred voľbami je podľa podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a exministra spravodlivosti Viliama Karasa falošná hra. Kresťanskí demokrati podľa jeho slov nebudú podporovať program progresívcov alebo liberálov. Karas to povedal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Ako zdôraznil, KDH je konzervatívna demokratická strana a znie podľa neho absurdne, aby sa politicky spájala s niekým, kto má liberálny či progresívny program.
„KDH je najsilnejšou konzervatívnou stranou. Má konzervatívny program. Ten program je tak jasne čitateľný, že je absurdné, aby sme sa politicky spájali s niekým, kto má iný, progresívny alebo liberálny program. Ako vôbec uvažovať o tom. Naša povinnosť ako konzervatívnej strany je spájať a sceľovať všetky konzervatívne prúdy na Slovensku a uchádzať sa o voličov, ktorí uvažujú konzervatívne. A takýchto voličov je na Slovensku viac ako 70 percent. A mňa zaujímajú všetci tí voliči, ktorí sú nerozhodnutí,“ uviedol Karas s tým, že spájanie opozičných strán je falošný naratív a falošná hra.
Ak bude KDH s niekým diskutovať o predvolebnej spolupráci, tak podľa Karasa to bude len so stranami, ktoré majú programový prienik. Spájanie s Kresťanskou úniou či Hnutím Slovenskom je podľa neho predčasná otázka.
Zdroj: SITA.sk - Spájanie opozičných strán pred voľbami je falošná hra, KDH nebude podporovať program liberálov alebo progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Francúzsko žiada o mimoriadne zasadnutie BR OSN pre izraelské operácie hlboko na libanonskom území
Francúzsko žiada o mimoriadne zasadnutie BR OSN pre izraelské operácie hlboko na libanonskom území
<< predchádzajúci článok
Žiadna dohoda nebude, kým USA nezaručia práva iránskeho ľudu, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač
Žiadna dohoda nebude, kým USA nezaručia práva iránskeho ľudu, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač