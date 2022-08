Francúzsku idú na pomoc s požiarom aj hasiči z iných európskych krajín

Požiar stále nie je pod kontrolou

Na pomoc idú aj lietadlá

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Do Francúzska sa v piatok začali schádzať hasiči z celej Európy, aby tam pomohli v boji s viacerými lesnými požiarmi, vrátane rozsiahleho, ktorý ničí borovicové lesy na juhozápade krajiny.Podľa hasičov z departementu Gironde sa požiar v noci v dôsledku slabého vetra šíril len obmedzene, no horúce a suché počasie naďalej predstavuje nepriaznivé podmienky na to, aby dokázali plamene dostať pod kontrolu.Lesný požiar v departemente Gironde a susednom Landes od utorka spálil už viac ako 74 kilometrov štvorcových a vyžiadal si evakuáciu najmenej 10-tisíc ľudí.K viac ako tisícke francúzskych hasičov, ktorí už sú na mieste, sa pridá aj viac ako 360 ich kolegov so 100 špeciálnymi vozidlami z Nemecka, Rumunska, Poľska a Rakúska. Grécko vyslalo dve špeciálne hasičské lietadlá Canadair.Švédsko zase nasadilo dve hasičské lietadlá Air Tractor na pomoc s hasením ďalších lesných požiarov v Bretónsku na západe Francúzska.