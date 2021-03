Francúzsky exprezident Sarkozy je vinný z korupcie, vo väzení si odpyká ročný trest

Post v Monaku

Poukazoval na odpočúvanie

1.3.2021 - Parížsky súd v pondelok uznal francúzskeho exprezidenta Nicolasa Sarkozyho za vinného z korupcie a obchodovania s vplyvom. Odsúdil ho na rok väzenia a udelil mu aj 24-mesačnú podmienku.Šesťdesiatšesťročný politik sa v roku 2014 pokúsil nelegálne získať informácie od sudcu, ktoré sa týkali vyšetrovania súvisiaceho s ním. Niekdajší prezident (2007 - 2012) sa postavil pred súd spolu s jeho právnikom Thierrym Herzogom a sudcom Gilbertom Azibertom. Obom súd vymeral identické tresty ako Sarkozymu.Sarkozy a Herzog ponúkli 74-ročnému Azibertovi post v Monaku výmenou za to, že im posunie informácie o vyšetrovaní údajného nelegálneho financovania Sarkozyho prezidentskej kampane v roku 2007 zo strany dedičky firmy L'Oréal Liliane Bettencourt.Exprezident tvrdil, že nikdy nezasiahol, aby pomohol Azibertovi. Ten prácu nakoniec nedostal a odišiel v roku 2014 do dôchodku. Vyšetrovací sudcovia sa však domnievali, že už ponúknutie dohody predstavuje trestný čin, aj keď sľuby neboli splnené.Súd uviedol, že skutočnosti v Sarkozyho prípade boli „obzvlášť závažné“, pretože sa ich dopustil bývalý prezident, ktorý pomocou svojho postavenia pomohol sudcovi, aby slúžil jeho osobnému záujmu. Ako bývalý právnik bol navyše podľa súdu „dokonale informovaný“ o spáchaní protiprávneho konania.Sarkozy predtým poukazoval na justičné obťažovanie a obvinil vyšetrujúcich sudcov z porušovania výsad právnika a klienta odpočúvaním. Exprezident si v roku 2014 s právnikom zaobstarali tajné mobily zaregistrované na inú osobu, aby mohli mať súkromné hovory, pretože sa podľa svojich slov obávali nelegálneho odpočúvania.Podľa sudcov je to skôr preto, aby sa vyhli úradnému odpočúvaniu, pretože niektoré rozhovory z oficiálnych telefónov medzi nimi naznačujú, že vedeli, že ich súdni vyšetrovatelia odpočúvajú. Odpočúvanie jeho telefónov podnietilo vyšetrovanie údajného financovania jeho kampane z roku 2007 zo strany líbyjského diktátora Muammara Kaddáfí ho Sarkozy, ktorý sa objavuje aj v niekoľkých ďalších súdnych vyšetrovaniach, je prvý prezident vo Francúzsku, ktorý čelil korupčnému procesu. Koncom marca bude Sarkozy spolu s ďalšími 13 osobami čeliť ďalšiemu procesu pre obvinenia z nelegálneho financovania jeho prezidentskej kampane z roku 2012.