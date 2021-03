Zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za február

Predĺženie lehoty

Využiť môžu aj listinnú podobu formulára

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za február 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.Ako informovala hovorkyňa Zuzana Dvoráková, odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za február 2021 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa, nie však za zamestnanca.Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár Čestné vyhlásenie - Odklad poistného za február 2021, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného.V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Formulár odporúča poisťovňa zaslať najneskôr do uplynutia splatnosti poistného za február 2021.