Francúzsky exprezident Sarkozy sa pre nelegálne financovanie volebnej kampane opäť postavil pred súd

Preinvestovali desiatky miliónov

Exprezident vinný z korupcie

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky exprezident Nicolassa opäť postavil pred súd. Ako uviedol spravodajský portál BBC, dôvodom je nelegálne financovanie jeho volebnej kampane v roku 2012. Súd sa mal začať už koncom marca, no museli ho odročiť, keďže zúčastnený právnik ochorel na COVID-19.je obvinený spolu s ďalšími 13 obžalovanými. Tieto osoby údajne na kampaň preinvestovali desiatky miliónov eur a aby zakryli skutočné náklady, najali si PR agentúru s názvom Bygmalion, aby poskytnuté služby fakturovala strane a nie Sarkozyho kampani.Prokurátori pripúšťajú, ženebol zapojený do organizácie tohto konania, no tvrdia, že o tom musel vedieť. Šesťdesiatšesťročnýobvinenia popiera, no ak mu dokážu vinu, hrozí mu až rok väzenia a pokuta do výšky 3750 eur.Jérome Lavrilleux, zástupca šéfa Sarkozyho kampane v roku 2012 a jeden z 13 spoluobžalovaných, verejne priznal dohľad nad presmerovaním finančných prostriedkov. Uviedol, že konal sám. Falošné vyúčtovania verejne uznal aj jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Bygmalion - Guy Alves.Sarkozyho, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2007 - 2012, začiatkom marca parížsky súd uznal za vinného z korupcie a obchodovania s vplyvom. Odsúdil ho na rok väzenia a udelil mu aj 24-mesačnú podmienku.