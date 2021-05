Matovič sa v minulosti stretol s exšéfom daňových kriminalistov Makóom, ako premiér ho vraj chcel upratať do SIS

Úplne súkromne to nebolo

Podrobnosti neprezradil

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič priznal, že sa v minulosti opakovane stretol s bývalým šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) a zároveň takzvaným kajúcnikom Ľudovítom Makóom Ako ďalej informuje portál televízie Joj noviny.sk, meno Matoviča sa totiž objavilo v trestnom oznámení odídeného šéfa Národnej kriminálnej agentúry Ten podľa portálu v oznámení, ktoré podal na ďalšieho kajúcnika Borisa Beňu poukazuje na fakt, že to bol práve bývalý premiér Matovič, ktorý údajne chcel šéfa daňových kriminalistov „upratať" do Slovenskej informačnej služby „Premiér Igor Matovič ho potreboval bez problémov a v tichosti, bez kriku, dostať z funkcie od Hegera z KÚFS a tak ich požiadal, aby ho zobrali do SIS," vyjadril sa podľa portálu Zurian.Matovič podľa noviny.sk uviedol, že sa stretol s Ľudovítom Makóom raz alebo dvakrát. „To bolo ešte keď sme boli v opozícii. Nebolo to úplne súkromne podľa mňa," povedal.Na margo možného prechodu Ľudovíta Makóa z KÚFS do SIS Matovič povedal, že bol informovaný o takomto zámere.„Bolo mi iba oznámené, že takáto bude snaha. Ja neviem a nebol som informovaný, či sa nakoniec príslušníkom stal," povedal Matovič.O podrobnostiach stretnutí s Ľudovítom Makóom však podľa portálu Matovič verejne hovoriť nechce. "Radšej vyšetrovateľovi, keď sa bude pýtať, veľmi rád," uviedol.