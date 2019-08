Francúzsky herec Alain Delon sa zotavuje po mozgovej porážke

Alain Delon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo/Michel Euler Alain Delon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo/Michel Euler

Paríž 9. augusta (TASR) - Legendárny francúzsky herec Alain Delon sa vo Švajčiarsku zotavuje z mozgovej príhody, ktorú utrpel pred niekoľkými týždňami. Agentúre AFP to vo štvrtok povedal Delonov najstarší syn Anthony.Podľa jeho slov 83-ročný herec v súčasnosti "odpočíva" vo Švajčiarsku. Jeho zdravotný stav je stabilizovaný a životné funkcie má v "perfektnom" stave.Alain Delon v dôsledku porážky a slabého krvácania do mozgu podstúpil chirurgický zákrok v parížskej nemocnici, kde bol tri týždne hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Následne odcestoval do Švajčiarska, kde "pokojne odpočíva" na jednej z miestnych kliník.Na jeho zotavovanie dozerá hercova dcéra žijúca vo Švajčiarsku, ktorá o jeho zdravotnom stave každodenne informuje celú rodinu.Nepotvrdené správy o tom, že Alain Delon utrpel porážku, sa v posledných týždňoch objavili vo viacerých časopisoch, ktoré sa venujú životu celebrít.V polovici júna Delonov tím informoval, že herca prijali do parížskej nemocnice so "závratmi a slabými bolesťami hlavy", ktoré vyvolala srdcová arytmia.Alain Delon dostal v máji tohto roku na 72. ročníku medzinárodného filmového festivalu v Cannes Zlatú palmu za celoživotné dielo.Stalo sa tak aj napriek tomu, že viac ako 25.000 ľudí podpísalo na internete petíciu proti udeleniu tejto ceny za Delonove kontroverzné vyjadrenia proti komunite LGBT či migrantom ako aj za znevažujúce výroky na adresu žien.Na európskej filmovej scéne pôsobí Alain Delon už viac ako 60 rokov, pričom účinkoval vo viac ako 80 filmoch. Spolupracoval s viacerými známymi filmármi, napríklad Michelangelom Antonionim, Luchinom Viscontim, Jeanom-Pierrom Melvillom and Jeanom-Lucom Godarom.