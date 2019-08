Vlny horúčav zabíjajú koraly takmer okamžite, kusy Veľkej koralovej bariéry sa začali odlamovať

9.8.2019 - Čoraz častejšie morské vlny horúčav môžu viesť k takmer okamžitým úhynom koralov, zistili vedci pracujúci na Veľkej koralovej bariére. Tieto epizódy nezvyčajne vysokých teplôt vody súvisia s klimatickými zmenami, rovnako ako horúčavy na súši.

Odlamovali sa kúsky útesu

Vedci, ktorí skúmali koraly po vlne horúčav, zistili, že extrémne zvýšenie teploty zničilo koraly omnoho rýchlejšie, ako pôvodne predpokladali. Extrémne oteplenie podľa štúdie spôsobilo, že koraly boli o 15% slabšie, čo spôsobilo, že sa odlamovali kúsky útesu.Tracy Ainsworth z austrálskej univerzity v Novom Južnom Walese, ktorá spolupracovala na štúdii, povedala pre BBC News, že jej celý výskumný tím, ktorý tvorili vedci zaoberajúci sa koralmi viac ako desaťročie, šokovalo, že boli "skutočne krehké".Známejším fenoménom, ktorý vedci pripisujú otepľovaniu, je takzvané blednutie koralov, keď ich opúšťajú riasy, ktoré v nich žijú.

Oveľa vážnejší dopad

Najvýznamnejšie pritom bolo podľa vedcov zistenie, ako rýchlo koraly umierajú. "Vzorky, ktoré boli vystavené horúčave, do desiatich dní doslova plávali," skonštatovala Ainsworth.Takéto poškodenie živého koralového útesu ovplyvňuje celý morský ekosystém, upozornil ďalší člen vedeckého tímu, Bill Leggat z University of Newcastle v Novom Južnom Walese. Desivé podľa neho je, že to je ďalší fenomén, ktorý spôsobujú klimatické zmeny a "jeho dopad je omnoho vážnejší, ako sme si mysleli"."Je ťažké vedieť, ako dlho budeme musieť opakovať, že je to naozaj vážny problém, kým sa s tým zákonodarcovia rozhodnú niečo urobiť," poznamenal v reakcii na výsledky štúdie James Guest z britskej Newcastle University, ktorý sa štúdiu koralov venuje viac ako 15 rokov.

Zmizla tretina až polovica koralov

Počas extrémneho oteplenia, ktoré zasiahlo Veľkú koralovú bariéru v rokoch 2016 až 2017, podľa vedcov zmizla tretina až polovica koralov. "Ak si predstavíte, že by v Anglicku za dva roky zmizlo 30 - 50% stromov, bolo by to dosť ohromujúce," porovnal situáciu Guest.Okrem toho, že v koraloch žijú morské živočíchy, sú životne dôležité aj pre ľudí z prímorských komunít, ktorí od nich závisia v súvislosti s rybolovom, turizmom i ochranou pláží.Vedci upozorňujú, že v záujme ochrany týchto zraniteľných ekosystémov pred dôsledkami klimatickej zmeny je potrebné okamžite konať.