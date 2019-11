Francúzsky LVMH zvýšil ponuku na prevzatie Tiffany

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/New York 21. novembra (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru LVMH a americká klenotnícka firma Tiffany začali rokovať o akvizícii po tom, ako LVMH zvýšil pôvodnú ponuku z konca októbra, uviedli zdroje oboznámené so situáciou. Ak by sa francúzskej spoločnosti podarilo dohodu o prevzatí Tiffany uzatvoriť, bola by to najväčšia akvizícia v histórii v tomto sektore.LVMH podľa zdrojov ponúkol za americkú klenotnícku spoločnosť, ktorú preslávil aj film Raňajky u Tiffanyho, 130 USD za akciu oproti pôvodne ponúkaným 120 USD/akcia. Celková ponuka za firmu Tiffany sa tak navýšila na 15,7 miliardy USD (14,2 miliardy eur), zatiaľ čo pred mesiacom LVMH ponúkol 14,5 miliardy USD. Tiffany neskôr pôvodnú ponuku LVMH odmietla ako nedostatočnú. Ako zdroje dodali, začatie rokovaní však ešte stále nič neznamená a k dohode dôjsť nemusí.Podľa niektorých analytikov môže ísť cena ešte vyššie. Analytici z Credit Suisse nevylučujú 140 USD/akcia a analytici zo spoločnosti Cowen dokonca približne 160 USD/akcia.LVMH si od akvizície Tiffany sľubuje posilnenie pozície na trhu s klenotmi, najmä so svadobnými klenotmi a diamantmi, ako aj lepší prístup k americkým zákazníkom. Práve oblasť klenotov patrila minulý rok k najziskovejším na trhu s luxusom, uviedla poradenská spoločnosť Bain. Tá očakáva, že porovnateľné tržby na tomto trhu vzrastú v roku 2019 približne o 7 %.Vyše 180-ročná spoločnosť Tiffany zápasila od roku 2015 dva roky s klesajúcimi tržbami a ziskom. Potom zaznamenala obrat, v posledných mesiacoch však Tiffany, podobne ako LVMH, Kering a Richemont, vykázala pokles tržieb. Tento raz sú dôvodom dlhotrvajúce protivládne protesty v Hongkongu, ktorý patrí ku kľúčovým oblastiam producentov luxusného tovaru.