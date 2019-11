Školský výbor odobril návrh rozpočtu pre ministerstvo školstva

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 21. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má v budúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý odobril vo štvrtok Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na svojom zasadaní. Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo 1,58 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2019 nárast zhruba o 221 miliónov eur (16,2 percenta).Poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že je nespokojný s návrhom rozpočtu pre školstvo. Podľa neho je ". Poukázal aj na to, že už tento rok rozpočet nedokázal pokryť požiadavky škôl a ako tvrdí,Zároveň si myslí, že aj v budúcom roku budú rezortu školstva chýbať financie vyčlenené na príspevky za členstvá v medzinárodných organizáciách. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) povedala, že členstvá v medzinárodných organizáciách rastú rýchlejšie ako financie na to vyčlenené.poznamenala Lubyová.Podľa poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej (SaS) rezort nerieši financie vyčlenené na chod škôl.uviedla Lubyová s tým, že podľa nej školstvo aj naďalej zostáva prioritou. Ako doplnila, vždy to mohlo byť aj lepšie a bude bojovať, aby dostal rezort ešte viac.Rezort má mať k dispozícii celkové výdavky 1,58 miliardy eur, z toho prostriedky štátneho rozpočtu v sume 1,46 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 126 miliónov eur.Celkové zdroje na regionálne školstvo rozpočtované v kapitolách ministerstva školstva a ministerstva vnútra v roku 2020 sa očakávajú na úrovni 2,11 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje nárast o 361 miliónov eur, teda o 20,6 percenta. Najväčším výdavkom v regionálnom školstve sú mzdy pedagogických a odborných zamestnancov. Kapitálové výdavky kapitoly rezortu školstva pre regionálne školstvo sú navrhované vo výške 1,67 milióna eur. Tie sú určené hlavne na odstraňovanie havárií a na rekonštrukcie a modernizácie škôl, školských zariadení i priamo riadené organizácie v regionálnom školstve.Na vysoké školstvo sú celkové zdroje budúci rok navrhované v kapitolách rezortov školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva na úrovni 654 miliónov eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2019 rastú o 105 miliónov eur. Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2020 z verejných zdrojov majú rasť o 40,6 percenta, a teda o 129 miliónov eur.V roku 2020 majú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 poklesnúť celkové výdavky na podporu športu o 16,4 milióna eur, teda o 16,1 percenta. Pokles výdavkov je z dôvodu, že v roku 2020 nie sú zapracované prostriedky súvisiace s financovaním športovej infraštruktúry národného významu v sume 21 miliónov eur.