Francúzsky minister spravodlivosti čelí obvineniam, svojej funkcie sa však nechystá vzdať

Minister obvinenia odmieta

Vyšetrovanie stále prebieha

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzskeho ministra spravodlivosti v piatok predbežne obvinili z konfliktu záujmu. Eric Dupond-Moretti čelí obvineniam zo zneužitia svojho postavenia ako ministra na vyrovnanie účtov v právnych prípadoch týkajúcich sa jeho práce právnika, ktorým bol pred menovaním do vlády.Predbežné obvinenia voči Dupond-Morettimu vzniesol špeciálny súd, ktorý sa venuje obvineniam voči vládnym ministrom. Na základe francúzskeho práva to znamená, že vyšetrujúci sudcovia majú pádne dôvody na podozrenie z priestupku, ale dostávajú viac času na ďalšie vyšetrovanie.Minister popiera previnenie a tvrdí, že neodstúpi zo svojho postu. Neočakáva sa, že by ho prezident Emmanuel Macron pre obvinenia odvolal.Dupond-Moretti krátko potom, čo ho vlani menovali do vlády, začal administratívne vyšetrovania proti sudcom, ktorí vyšetrujú právne prípady týkajúce sa jeho osoby. Magistrátne odbory v reakcii podali právnu sťažnosť, ktorá podnietila vyšetrovanie možného konfliktu záujmov.Minulý mesiac prehľadali jeho kancelárie na ministerstve spravodlivosti a v piatok ho hodiny vypočúvali vyšetrujúci sudcovia.Je to po prvý raz od začiatku Piatej francúzskej republiky v roku 1958, keď voči úradujúcemu členovi vlády vzniesli predbežné obvinenia.