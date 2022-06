Francúzsky najvyšší správny súd potvrdil zákaz burkín vo verejných bazénoch z náboženských dôvodov

Rozpor so sekulárnymi princípmi

Rozhodnutie na súde nikto nenapadol

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky najvyšší správny súd v utorok rozhodol proti používaniu celotelových plaviek - burkín vo verejných bazénoch z náboženských dôvodov. Podľa neho to porušuje princíp vládnej neutrality voči náboženstvu.Mesto Grenoble schválilo nosenie burkín vo verejných bazénoch po kampani miestnych aktivistov. V rovnakom čase mesto odhlasovalo aj to, že v rámci širšieho uvoľnenia pravidiel môžu ženy plávať aj bez vrchného dielu plaviek.Prefekt regiónu Grenoble rozhodnutie o burkinách zakázal s tým, že je v rozpore so sekulárnymi princípmi Francúzska.Toto rozhodnutie napokon podporila spomenutá Štátna rada, ktorá vo vyhlásení uviedla, že hlasovanie v Grenobli sa uskutočnilo „na uspokojenie náboženskej požiadavky" a „poškodzuje neutralitu verejných služieb".Burkiny nosí vo Francúzsku malé množstvo, prevažne moslimských, žien, no takéto plavky vytvárajú v krajine intenzívnu politickú debatu. Pravidlá obliekania vo verejných bazénoch vo Francúzsku sú prísne, čo je podľa úradov z hygienických dôvodov.Vyžadujú sa čiapky a vo všeobecnosti sú zakázané voľné plavky alebo iné objemné oblečenie. Niekoľko ďalších miest však povoľuje burkiny vo verejných bazénoch, ako napríklad Rennes, kde však také rozhodnutie bolo zamerané na všeobecné uvoľnenie pravidiel plaviek a nie na náboženské dôvody.Rozhodnutie Grenoble povoliť ženám plávať s odhalenými prsami nikto na súde nenapadol.