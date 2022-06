Rusko sa vyhráža Litve pre zákaz tranzitu tovarov do Kaliningradskej oblasti

Hrozia odvetné opatrenia

Konzultácia s Európskou komisiou

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské ministerstvo zahraničia si v utorok predvolalo veľvyslanca Európskej únie v Rusku Markusa Ederera a „vyjadrilo rozhodný protest" proti zákazu tranzitu niektorých tovarov cez litovské územie do ruskej Kaliningradskej oblasti.Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že „požaduje okamžité obnovenie bežnej prevádzky" tranzitu, inak „budú nasledovať odvetné opatrenia“.Tajomník ruskej štátnej bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev v utorok navštívil spomenutú ruskú exklávu a počas stretnutia o národnej bezpečnosti prisľúbil, že v súvislosti s litovským zákazom podnikne kroky. „Rusko určite odpovie na takéto nepriateľské akcie,“ poznamenal Patrušev.Dodal, že príslušné opatrenia už pripravujú, budú prijaté v krátkom čase a ich dôsledky budú mať výrazný negatívny dopad na obyvateľstvo Litvy.Rozhodnutie zakázať prepravu časti tovarov po litovskej železnici do Kaliningradskej oblasti, ktorá je ruskou exklávou medzi poľským a litovským územím pri Baltskom mori, Vilnius v pondelok odôvodnil sankciami voči Rusku zo strany Európskej únie.Litovský minister zahraničia Gabrielius Landsbergis uviedol, že jeho krajina len realizuje sankcie EÚ, ktorej je Litva členom. Minister povedal, že toto opatrenie Litva prijala po „konzultácii s Európskou komisiou ". K tovarom, ktorých prepravu zakázali, patrí napríklad oceľ, ale postupne sa ich škála má rozšíriť a zahrnie položky od uhlia po alkoholické nápoje.Vlaky s tovarmi z Ruska do Kaliningradskej oblasti premávajú cez Bielorusko a Litvu. Rusko však túto exklávu môže zásobovať aj po mori. Gubernátor Kaliningradskej oblasti Anton Alichanov odhadol, že zákaz sa dotkne zhruba 50 percent tovarov, ktoré doteraz do exklávy dopravovali vlakmi.