|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Francúzsky odvolací súd rozhodol. Air France a Airbus sú vinní za haváriu letu z Ria do Paríža
Tagy: Nehoda lietadla Súdny proces
Francúzsky odvolací súd zvrátil predchádzajúce rozhodnutie a uznal spoločnosti Air France a Airbus vinnými z neúmyselného zabitia v súvislosti s haváriou letu AF447, pri ktorej zahynulo 228 ľudí. Obe firmy sa ...
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Francúzsky odvolací súd zvrátil predchádzajúce rozhodnutie a uznal spoločnosti Air France a Airbus vinnými z neúmyselného zabitia v súvislosti s haváriou letu AF447, pri ktorej zahynulo 228 ľudí. Obe firmy sa proti verdiktu odvolajú.
Francúzsky odvolací súd vo štvrtok uznal leteckú spoločnosť Air France a výrobcu lietadiel Airbus vinnými z neúmyselného zabitia v prípade havárie letu z Ria de Janeiro do Paríža z roku 2009, pri ktorej zahynulo 228 ľudí. Išlo o najväčšiu leteckú katastrofu v dejinách francúzskeho letectva.
Parížsky odvolací súd rozhodol, že francúzsky národný dopravca a európsky výrobca lietadiel nesú „výlučnú a úplnú zodpovednosť za haváriu letu AF447“. Každej spoločnosti uložil pokutu 225-tisíc eur, čo je maximálna sankcia za korporátne neúmyselné zabitie.
Verdikt predstavuje výrazný obrat oproti rozhodnutiu nižšieho súdu z roku 2023, ktorý obe spoločnosti oslobodil s tým, že síce urobili chyby, no nebolo možné dokázať ich priamy podiel na havárii.
Predsedníčka senátu Sylvie Madecová uviedla, že predchádzajúci súd nezohľadnil „existenciu príčinnej súvislosti, v rámci ktorej konali piloti a ktorá viedla k smrti všetkých cestujúcich“. Podľa nej bola havária „katastrofou, ktorá čakala na to, aby sa stala“ a ktorej bolo možné zabrániť.
Air France aj Airbus oznámili, že sa proti rozsudku odvolajú. Air France uviedla, že si uvedomuje, že ďalšie odvolanie predĺži už aj tak dlhý proces pre rodiny obetí, no pripomenula, že jej trestnoprávna zodpovednosť bola už dvakrát odmietnutá.
Lietadlo Airbus A330 letiace z Ria de Janeiro do Paríža sa 1. júna 2009 zrútilo do Atlantického oceánu po tom, ako piloti stratili kontrolu nad strojom. Na palube bolo 216 cestujúcich a 12 členov posádky, nikto neprežil. Medzi obeťami bolo 72 Francúzov a 58 Brazílčanov.
Podľa súdu zohralo kľúčovú úlohu zlyhanie Pitotových trubíc, ktoré merajú rýchlosť lietadla. Po ich zablokovaní ľadovými kryštálmi sa vypol autopilot a v kokpite sa spustili alarmy. Súd dospel k záveru, že Airbus podcenil závažnosť problémov so senzormi a Air France nedostatočne pripravila pilotov na riešenie takejto situácie. Sudkyňa zároveň uviedla, že piloti „sa skutočne snažili urobiť všetko“, aby lietadlo zachránili, a „nič im nemožno vyčítať“.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky odvolací súd rozhodol. Air France a Airbus sú vinní za haváriu letu z Ria do Paríža © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky odvolací súd vo štvrtok uznal leteckú spoločnosť Air France a výrobcu lietadiel Airbus vinnými z neúmyselného zabitia v prípade havárie letu z Ria de Janeiro do Paríža z roku 2009, pri ktorej zahynulo 228 ľudí. Išlo o najväčšiu leteckú katastrofu v dejinách francúzskeho letectva.
Parížsky odvolací súd rozhodol, že francúzsky národný dopravca a európsky výrobca lietadiel nesú „výlučnú a úplnú zodpovednosť za haváriu letu AF447“. Každej spoločnosti uložil pokutu 225-tisíc eur, čo je maximálna sankcia za korporátne neúmyselné zabitie.
Verdikt predstavuje výrazný obrat oproti rozhodnutiu nižšieho súdu z roku 2023, ktorý obe spoločnosti oslobodil s tým, že síce urobili chyby, no nebolo možné dokázať ich priamy podiel na havárii.
Predsedníčka senátu Sylvie Madecová uviedla, že predchádzajúci súd nezohľadnil „existenciu príčinnej súvislosti, v rámci ktorej konali piloti a ktorá viedla k smrti všetkých cestujúcich“. Podľa nej bola havária „katastrofou, ktorá čakala na to, aby sa stala“ a ktorej bolo možné zabrániť.
Air France aj Airbus oznámili, že sa proti rozsudku odvolajú. Air France uviedla, že si uvedomuje, že ďalšie odvolanie predĺži už aj tak dlhý proces pre rodiny obetí, no pripomenula, že jej trestnoprávna zodpovednosť bola už dvakrát odmietnutá.
Lietadlo Airbus A330 letiace z Ria de Janeiro do Paríža sa 1. júna 2009 zrútilo do Atlantického oceánu po tom, ako piloti stratili kontrolu nad strojom. Na palube bolo 216 cestujúcich a 12 členov posádky, nikto neprežil. Medzi obeťami bolo 72 Francúzov a 58 Brazílčanov.
Podľa súdu zohralo kľúčovú úlohu zlyhanie Pitotových trubíc, ktoré merajú rýchlosť lietadla. Po ich zablokovaní ľadovými kryštálmi sa vypol autopilot a v kokpite sa spustili alarmy. Súd dospel k záveru, že Airbus podcenil závažnosť problémov so senzormi a Air France nedostatočne pripravila pilotov na riešenie takejto situácie. Sudkyňa zároveň uviedla, že piloti „sa skutočne snažili urobiť všetko“, aby lietadlo zachránili, a „nič im nemožno vyčítať“.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky odvolací súd rozhodol. Air France a Airbus sú vinní za haváriu letu z Ria do Paríža © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nehoda lietadla Súdny proces
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Keď parlament začne opravovať paragrafy podľa potrieb obžalovaných a keď sa politická moc začne báť sudcov – KOMENTÁR
Keď parlament začne opravovať paragrafy podľa potrieb obžalovaných a keď sa politická moc začne báť sudcov – KOMENTÁR
<< predchádzajúci článok
Neziskovky brzdí nedostatok financií, ľudí a dát. Majú pritom veľký inovačný potenciál
Neziskovky brzdí nedostatok financií, ľudí a dát. Majú pritom veľký inovačný potenciál