Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Neziskovky brzdí nedostatok financií, ľudí a dát. Majú pritom veľký inovačný potenciál
Tagy: Index sociálnych inovácií Mimovládne organizácie Neziskové organizácie Občianska spoločnosť Prieskum tretí sektor
Inovačný potenciál neziskoviek na Slovensku je markantný, až 95 percent z nich prináša nové riešenia na spoločenské výzvy. Neziskové organizácie na Slovensku majú veľký potenciál pri inováciách ...
Neziskové organizácie na Slovensku majú veľký potenciál pri inováciách a riešení spoločenských výziev, no narážajú na limity vo financovaní a kapacitách. Ukazujú to zistenia prieskumu sociálnych inovácií zrealizovaného Nadáciou Pontis v spolupráci s agentúrou FOCUS.
Prieskum robili na vzorke 248 neziskoviek, pričom z jeho výsledkov vznikol nový nástroj, a to Index sociálnych inovácií, ktorý organizáciám môže pomôcť rásť. Z indexu vyplýva, že inovačný potenciál neziskoviek na Slovensku je markantný, až 95 percent z nich prináša nové riešenia na spoločenské výzvy.
Sektor hnaný entuziazmom
Nadácia Pontis sa dlhodobo venuje podpore občianskeho sektora a zameriava sa na inovatívne projekty. Spolu s agentúrou FOCUS zmapovali stav občianskych organizácií na Slovensku a identifikovali, na aké oblasti svojho rozvoja by sa mali sústrediť pri riešení spoločenských problémov. „Prieskum ukázal, že sektor je hnaný entuziazmom a kvalitnými ľuďmi, no brzdí ho nedostatok financií, personálnych kapacít a tvrdých dát o dopade aktivít,” uviedol riaditeľ agentúry FOCUS Martin Slosiarik.
Do prieskumu sa zapojili organizácie naprieč celým Slovenskom. Vyplynulo z neho, že až 50 percent z nich nemá žiadnych zamestnancov a pracujú na dobrovoľníckej báze.
Z hľadiska zdrojov financovania bezmála 40 percent organizácií fundraisuje, prípadne píše granty iba príležitostne, pritom nemajú stabilné príjmy. Polovica z nich si vie byť financovaním istá iba na obdobie roka, maximálne troch. Dlhodobo udržateľný rozpočet z viacerých zdrojov a na viac ako tri roky má (napríklad vďaka sociálnemu podnikaniu či investovaniu) len sedem percent neziskoviek.
Týmito skutočnosťami sú limitované inovatívne aktivity organizácií, ktorými prispievajú k riešeniam spoločenských výziev. „Inovačný potenciál v slovenskom občianskom sektore je však obrovský. Zistili sme, že napriek všetkému si až tretina organizácií dokázala vyvinúť novú vlastnú službu, produkt či metódu, ktoré reagujú na konkrétnu potrebu ich cieľovej skupiny lepšie ako zaužívané riešenia,“ priblížil senior programový manažér Nadácie Pontis Norbert Maur. Len päť percent neziskových organizácií sa drží pôvodných postupov a nehľadá vylepšenia.
Päť oblastí fungovania organizácie
Nadácia Pontis chce vďaka prieskumu nielen priniesť dáta, ale pomôcť tiež občianskemu sektoru k rastu a efektívnejšiemu smerovaniu jeho aktivít. „Vytvorili sme preto takzvaný Index sociálnych inovácií, ktorý pre neziskovky slúži ako strategické zrkadlo. Má pomáhať organizáciám lepšie zhodnotiť ich fungovanie. Zároveň im ukazuje, kde sa nachádzajú a kam sa môžu posunúť,“ vraví Norbert Maur.
Index zohľadňuje päť oblastí fungovania organizácie, a to kapacity tímu, inovatívnosť, financovanie, sledovanie dopadov a systémovú zmenu, ktorým sa venoval aj prieskum. „Na škále 1 (negatívne) až 5 (pozitívne) bola priemerná hodnota indexu 2,84, pričom najlepšie vyšli oblasti kapacity tímu (3,01) a inovatívnosť (2,96). Organizácie v občianskom sektore sú na základe výsledkov prieskumu v rôznych fázach rozvoja, od „nadšených pionierov“ cez „rozvíjajúcich sa realizátorov“ a „strategických inovátorov“ až po „lídrov systémovej zmeny“. Toto rozdelenie ukazuje, aký je sektor rôznorodý, a že organizácie majú odlišné potreby aj možnosti,“ objasňuje Nadácia Pontis.
Organizácie si môžu zistiť svoj index na webovej stránke https://www.indexorganizacie.sk. Keď vyplnia dotazník, získajú bezplatne aj odporúčania na zlepšenie.
Zdroj: SITA.sk - Neziskovky brzdí nedostatok financií, ľudí a dát. Majú pritom veľký inovačný potenciál © SITA Všetky práva vyhradené.
