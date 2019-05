Francúzsky parlament diskutoval o zákone o rýchlej obnove Notre-Dame

Notre Dame, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 10. mája (TASR) - Poslanci francúzskeho parlamentu sa v piatok zaoberali návrhom zákona o renovácii požiarom poškodenej parížskej katedrály Notre-Dame, ktorá by mala trvať najviac päť rokov. Informovala o tom agentúra AFP.Obnova 850-ročnej gotickej katedrály, ktorej drevená strecha bola z veľkej časti pri požiari 15. apríla zničená, bude mimoriadnou výzvou pre vládu. Tá predložila osobitný zákon, podľa ktorého sa má riadiť celý projekt.Francúzsky prezident Emmanuel Macron niekoľko dní po požiari uviedol, že katedrálu treba obnoviť do piatich rokov — dovtedy, kým bude Paríž v roku 2024 hostiteľom letných olympijských hier.Avšak návrh zákona, ktorý má za cieľ urýchliť renováciu, vyvolal spory, pretože vláda podľa neho nemusí rešpektovať regulácie týkajúce sa plánovania, ochrany životného prostredia a dedičstva a štátnych tendrov. Návrh tiež nespomína architektonické aspekty projektu, pričom niektorí poslanci presadzujúci túto legislatívu tvrdia, že katedrála bude obnovená do svojej bývalej podoby bez akýchkoľvek kreatívnych doplnkov.Minister kultúry Franck Riester na začiatku parlamentnej debaty uviedol, že aj keď je päť rokov na renováciu Notre-Dame "ambiciózny časový plán", projekt sa nebude uskutočňovať "v chvate". AFP pripomína, že katedrálu budovali 200 rokov. Riester ubezpečil, že pri jej obnove sa budú dodržiavať predpisy platné pre renováciu budov patriacich do kultúrneho dedičstva.Doteraz sa vyzbierala alebo prisľúbila takmer miliarda eur a minister sa zaviazal, že všetky financie pôjdu výlučne na obnovu katedrály.Podľa odborníkov by sa náklady na obnovu mali pohybovať od 600 do 700 miliónov eur, čo vyvolalo otázky, čo sa stane so zvyšnými prostriedkami. Niektorí navrhujú, že by sa mohli poskytnúť pre iné chátrajúce kostoly a katedrály.Podľa združenia OPR (Observatoire du patrimoine religieux), ktoré sa zaoberá zachovaním francúzskeho kultúrneho dedičstva, je vo Francúzsku 40.000-60.000 kostolov a kaplniek a z nich je 5000 v dezolátnom stave.Požiar Notre-Dame vyvolal vo Francúzsku i vo svete vlnu účasti a bezprecedentnú ochotu prispieť do zbierky na obnovu tohto klenotu gotického stavebného umenia. Plamene zničili krov a strechu pokrývajúcu hlavnú i priečnu loď a presbytérium. Do hlavnej lode sa zrútila aj vysoká štíhla veža — tzv. sanktusník.Požiar bol pre Chrám Matky Božej najväčšou katastrofou od jeho postavenia.