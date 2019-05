VOĽBY DO NRSR BY ZAČIATKOM MÁJA VYHRAL SMER-SD

Bratislava 10. mája - Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend (11. - 12. 5.), vyhral by ich Smer-SD so ziskom 19,2 percenta hlasov. V Národnej rade (NR) SR by tak mal 30 kresiel. Na druhom mieste by zhodne so ziskom 13,6 percenta hlasov skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia a Kotlebova ĽSNS, ktorí by získali po 21 kresiel. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý realizovala agentúra AKO.





Štvrtou najpreferovanejšou stranou by bola SaS, ktorú by volilo 13,5 percenta voličov. Liberáli by mali v NR SR 21 miest. Nasleduje Sme rodina so ziskom 9,9 percenta, čo by znamenalo 15 poslaneckých mandátov. Šiesta by skončila SNS s 8,2 percentami hlasov a 13 stoličkami. Nasleduje KDH so ziskom 7,4 percenta a ziskom 11 kresiel. OĽaNO by sa dostalo do parlamentu so ziskom 6,7 percent, pričom by obsadili desať kresiel. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, je Most-Híd s 5,1 percentami, pričom by mali osem mandátov.Pred bránami parlamentu by zostala SMK-MKP, ktorú by si vybralo 2,2 percenta opýtaných, Strane zelených Slovenska by dalo hlas 0,4 percenta voličov a KSS 0,2 percenta ľudí.Agentúra sa v prieskume ľudí pýtala, ktorej strane alebo hnutiu by dali svoj hlas, ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Z prieskumu tiež vyplynulo, že voliť by nešlo 8,9 percenta opýtaných, odpovedať nevedelo 17 percent a 1,3 percenta odmietlo prezradiť, koho by volilo. Ostatných 72,8 percenta respondentov rozdelilo stranám uvedené preferencie.Prieskum si objednala strana Progresívne Slovensko. Zrealizovaný bol na vzorke 1000 respondentov od 8. do 10. mája.