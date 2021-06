Francúzsky prezident Macron dostal počas oficiálnej návštevy facku, incident odsúdila aj Le Penová (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dostal počas oficiálnej návštevy obce na juhovýchode Francúzska facku. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sa na sociálnych médiách objavilo video z incidentu.Macron v ňom počas návštevy Tain-l'Hermitage pri meste Valence kráča k bariére, ktorá ho oddeľovala od prítomných ľudí, keď ho následne jeden muž udrie do tváre. Počuť možno pritom výkrik „Preč s Macronizmom“. Po incidente zatkli dvoch mužov, informovali francúzske médiá.Incident okamžite skritizovali viacerí politici. Premiér Jean Castex krátko po ňom v Národnom zhromaždení povedal, že zatiaľ čo demokracia znamená diskusiu a legitímny nesúhlas, „v žiadnom prípade to nesmie znamenať násilie, slovnú agresiu a ešte menej fyzický útok“.Krajne ľavicový líder Jean-Luc Mélenchon na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyjadril „solidaritu s prezidentom“ a aj krajne pravicová líderka Marine Le Penová sa vyjadrila, že „aj keď môže byť demokratická debata trpká, nikdy nesmie tolerovať násilie“.Macron v súčasnosti absolvuje turné po Francúzsku. V čase incidentu bol po návšteve hotelovej školy v Tain-l'Hermitage. Podľa predstaviteľov by mal v utorkovej návšteve oblasti pokračovať.