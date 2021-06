Svetová banka zlepšila odhad rastu globálnej ekonomiky, motorom má byť vakcinácia a vládne stimuly

USA by mali rásť miernejšie

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Svetová banka (SB) v utorok zlepšila odhad tohtoročného rastu globálnej ekonomiky na 5,6 percenta z januárového odhadu 4,1 percenta.Vlani, keď pandémia koronavírusu narušila medzinárodný obchod, obmedzila fungovania podnikov a zamestnancov nútila zostať doma, svetové hospodárstvo kleslo o 3,5 percenta.Motorom najrýchlejšej expanzie za takmer polstoročie má byť podľa inštitúcie postupujúca vakcinácia a obrovské vládne stimuly v bohatých krajinách.Prognózovaný rast by bol najsilnejším od roku 1973, v ktorom sa globálny hrubý domáci produkt zväčšil o 6,6 percenta.V USA v roku 2021 Svetová banka očakáva rast na úrovni 6,8 percenta po vlaňajšom prepade o 3,5 percenta. Podľa januárového odhadu mala najväčšia svetová ekonomika tento rok expandovať oveľa miernejším tempom 3,5 percenta.V Číne, ktorá recesiu vyvolanú pandémiou prekonala ako prvá spomedzi hlavných svetových ekonomík, sa očakáva rast o 8,5 percenta. Krajina s druhým najväčším HDP na svete vykázala hospodársky rast aj vlani, a to o 2,3 percenta.Eurozóne SB predpovedá posilnenie spoločného výkonu jej ekonomík o 4,2 percenta. Minulý rok spoločenstvo 19 krajín platiacich eurom evidovalo pokles hospodárstva o 6,6 percenta.Návrat k rastu sa očakáva aj v Japonsku, a to o 2,9 percenta po oslabení o 4,7 percenta v roku 2020.