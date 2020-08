Francúzsky prezident Macron odmení domácich opatrovateľov za ich prácu počas pandémie

Bonus aj pre zdravotníkov

Stovky nových ohnísk

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že domáci opatrovatelia, ktorí počas pandémie koronavírusu pomáhali starším ľuďom a osobám so zdravotným znevýhodnením, dostanú do konca tohto roka finančný bonus až do výšky 1000 eur. Uviedol to na utorňajšej návšteve juhofrancúzskeho Toulonu.Počas nej vzdal hold približne 320-tisícom opatrovateľov, ktorí sa v "krajine galského kohúta" v nedávnom období starali o zhruba 1,1 milióna občanov.Bonus podľa Macrona zafinancujú zo sumy 160 miliónov eur, ktorá bude pochádzať zo štátneho rozpočtu aj od miestnych orgánov.Francúzska vláda už predtým informovala o bonuse až 1500 eur pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a domovoch s opatrovateľskou službou.Francúzsko od vypuknutia pandémie koronavírusu eviduje už vyše 30-tisíc úmrtí, no počas dvoch mesiacov mimoriadne prísnych opatrení na celom území krajiny sa situáciu v súvislosti s ochorení COVID-19 podarilo dostať pod kontrolu.Najnovšie však Francúzi opätovne zavádzajú pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok na verejnosti, keďže v priebehu minulého týždňa zaevidovali sedemtisíc nakazených.Pod stovky nových ohnísk koronavírusu sa podpísalo predovšetkým zhromažďovanie mladých ľudí pri vode alebo na tanečných večierkoch a stretnutia rodinných príslušníkov v čase prázdnin.