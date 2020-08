Slováci môžu do Švajčiarska cestovať bez obmedzení ako pred pandémiou, informuje ministerstvo

Negatívny test nie je potrebný

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu do Švajčiarska cestovať bez obmedzení. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR (MZVaEZ) na svojej webovej stránke.Švajčiarsko zrušilo od 15. júna všetky obmedzenia na hraniciach a platí na nich rovnaký režim ako pred vypuknutím pandémie. Od prvého septembra sa v krajine môžu konať podujatia s návštevnosťou viac ako tisíc ľudí.„Od 15. júna 2020 môžu teda občania Slovenskej republiky vstúpiť na územie Švajčiarska bez obmedzení, to jest v režime pred vypuknutím pandémie COVID-19. Na vstup do krajiny nie je potrebný negatívny test na COVID-19. Povinná karanténa bola zavedená od 6. júla pre osoby vstupujúce na územie Švajčiarska z niektorých rizikových regiónov,“ informuje ministerstvo.Zoznam rizikových regiónov je dostupný na stránke https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html.Vo Švajčiarsku tiež v tejto súvislosti neplatia takmer žiadne obmedzenia. Od prvého septembra je umožnená organizácia podujatí s účasťou nad tisíc ľudí.V reštauráciách od 22. júna neplatí konzumácia výlučne pri stoloch, v princípe je uplatňovaný bežný režim pri rešpektovaní zvýšených hygienických opatrení. Znížila sa tiež hranica sociálneho odstupu z dvoch metrov na 1,5 metra.Nosenie ochranného rúška je povinné pri demonštráciách, či vo všetkých druhoch verejnej dopravy.„Ďalšie povinné sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti je na kantónoch, mestách a obciach,“ uzatvára rezort diplomacie.V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne na telefónnych číslach: +413563930 alebo +41792526369.