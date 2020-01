Francúzsky súd oslobodil kardinála Barbarina odsúdeného za krytie zneužívania detí

Pápež neprijal rezignáciu

Postupoval podľa inštrukcií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Súd vo Francúzsku oslobodil kardinála, ktorého vlani odsúdili za krytie sexuálneho zneužívania detí. Odvolací súd v Lyone svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že nenašiel žiadny úmysel v tom, že kardinál Philippe Barbarin nenahlásil takéto prípady. Právnik zastupujúci obete oznámil, že sa proti tomu plánujú odvolať na francúzskom najvyššom súde.Lyonského arcibiskupa Barbarina v marci uznali vinným z toho, že nenahlásil polícii kňaza, ktorý zneužíval chlapcov, a dal mu šesťmesačný podmienečný trest.Kardinál sa následne rozhodol odstúpiť, ale pápež František rezignáciu odmietol prijať, až kým sa neskončí odvolací proces. Barbarin sa odvolal v novembri.Za oslobodenie kardinála argumentovala aj prokuratúra, pričom tak urobila aj počas vlaňajšieho procesu. Prokurátori už v roku 2016 odporučili zastavenie konania z dôvodu nedostatku dôkazov.Odsúdenie Barbarina sa týkalo škandálu okolo už bývalého kňaza Bernarda Preynata, ktorý po viac ako dve desaťročia zneužíval mladých skautov. Muž je podozrivý zo zneužitia približne 75 chlapcov, no jeho výpoveď naznačuje, že by celkový počet mohol byť aj vyšší.Preynat, ktorý čelí 10 rokom väzenia, počas svojho procesu vypovedal, že jeho nadriadení o jeho správaní vedeli. Súd by v jeho prípade mal vyniesť verdikt v marci.Žaloba na Barbarina sa opierala o diskusiu s Alexandreom Hezezom, Preynatovou obeťou, z roku 2014. Hezez povedal kardinálovi o sexuálnom zneužívaní, ktoré prežil v 80. rokoch, pretože si myslel, že by spomínaný kňaz nemal viesť farnosť.Barbarin počas odvolacieho procesu povedal, že po diskusii s Hezezom postupoval podľa inštrukcií Vatikánu, a naznačil, že nemohol urobiť viac.