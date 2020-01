Hygienici upozorňujú na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii

Prekročené množstvá látok

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide najmä o farby na tetovanie, ktoré často obsahujú nepovolené látky.Ako informoval na stránke ÚVZ SR hlavný hygienik Ján Mikas, výrobky nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rakúsku, v Českej republike, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a vo Švédsku. Podľa hygienika je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.Vo farbách na tetovanie značky Intenze z USA od výrobcu Intenze Products Inc., sa nachádzajú nepovolené látky. Týka sa to výrobkov s názvom Light green, Golden yellow a Desert sand medium.Aj vo farbách na tetovanie Permablend značky Tina Davies z USA od výrobcu Permablend pigments, Matte Black značky Solid Ink z USA od Solid ink a Nocturnal značky Eternal Ink z USA od Eternal Ink sa nachádzajú nepovolené látky.Takéto látky sa nachádzajú aj vo farbách na tetovanie Mudslide značky Eternal ink z USA od MFG Eternal Ink, BLK značky Dynamic z USA od Dynamic Color co. a Permablend značky Tina Davies z USA od Permablend pigments.Vo farbách na tetovanie Micropigment značky Lushcolor z Číny od výrobcu Guangzhou Wenshen Cosmetics CO. Limited a Honey Brown značky FABbrows z Číny od Charming Tattoo Ink zistili prekročené povolené množstvo látok.Aj vo farbách na tetovanie bez názvu značky Beauty by Honia z Číny od Charming Tattoo Ink a Black Brown značky XPMU z Číny od Charming Tattoo Ink potvrdili prekročenie množstva látok.Problematické boli aj farby na vlasy, výrobky na bielenie pokožky či farby na permanentný make-up.Farba na vlasy Black Henna (Henna hair colour) značky Royal z Indie obsahuje látku, ktorá po zmiešaní s nedostatočným množstvom činidla a dlhým časom pôsobenia na pokožku hlavy predstavuje riziko pravdepodobného poškodenia zdravia. Výrobok bol určený aj na slovenský trh.Výrobok na bielenie pokožky Skin Beautifying Milk značky Clear Essence z USA od výrobcu Bluefield Associates Inc. obsahuje látku, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok tak môže spôsobiť kožné alergie.Vo farbe na permanentný make-up značky Icolor z USA od iColor Interantional LLC sa nachádzajú nepovolené látky a sú prekročené množstvo olova a niklu. Rovnako aj vo farbe permanentný make-up značky Icolor z Lotýšska od iColor LLC sa nachádzajú nepovolené látky.Hygienik upozornil aj na detské mlieko na opaľovanie v spreji Nubian Kids 50 značky Nubian Kids zo Slovenska od výrobcu Herba Drug, s.r.o. Ten podľa kontrolných orgánov neposkytuje deklarovanú ochranu. Výrobca informoval, že predaj výrobku bol pozastavený.„Formou oznamov na predajniach boli spotrebitelia informovaní o stiahnutí výrobkov a možnej finančnej kompenzácii,“ uviedol hygienik. Na produkte Henna Emergency Cone Henna značky Rasm E z Pakistanu nie sú uvedené niektoré povinné údaje, čo je v rozpore s nariadeniami Európskeho parlamentu.Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na Slovensku. Databáza výrobkov hlásených do systému Rapex je dostupná na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm.