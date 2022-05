Frankfurt a Rangers zabojujú v Seville o svoju druhú európsku trofej

Futbalisti Eintrachtu Frankfurt odohrajú v stredu svoje prvé finále v európskej súťaži po 42 rokoch. V súboji o triumf v Európskej lige nastúpia proti Glasgowu Rangers. Zápas sa začne v Seville o 21.00 SELČ.





Finále Európskej ligy 2021/2022 - STREDA 18. mája, 21.00 h:

Oba kluby majú na konte jedno prvenstvo v kontinentálnej súťaži. Eintracht vyhral v roku 1980 vtedajšiu európsku súťaž číslo dva Pohár víťazov pohárov, keď vo finále zdolal v dvojzápase Borussiu Mönchengladbach. Ešte dávnejšie si Frankfurt zahral aj finále predchodcu Ligy majstrov. V EPM nestačil v roku 1960 na Real Madrid, po prehre 3:7 vo finále zhodou okolností v Glasgowe.Rangers sa tešili z triumfu v PVP v roku 1972, keď v Barcelone zvíťazili vo finále nad Dinamom Moskva 3:2. Ich najčerstvejšia skúsenosť z finále európskej súťaže pochádza z roku 2008, keď vo finále v Manchestri podľahli v Pohári UEFA ďalšiemu ruskému klubu Zenit Petrohrad 0:2.Eintrachtu môže iba prvenstvo v Európskej lige zaručiť účasť v medzinárodných súťažiach v budúcej sezóne. Nedávno skončený ročník Bundesligy mu nevyšiel tak, ako ten predchádzajúci, v konečnej tabuľke klesol z piatej priečky na jedenástu. Ťaženie Európou však Frankfurtu vyšlo, vo štvrťfinále dokázal vyradiť FC Barcelona, v semifinále prešiel aj cez West Ham United. "To, čo tento tím dokázal v uplynulých mesiacoch, je niečo neuveriteľné. Prízvukoval som hráčom, že nie je dôležité, že nie sú najlepší na svete. Sme výnimočná partia a spoločne môžeme dosiahnuť maximum. Teraz sme dospeli k poslednému míľniku a už je to všetko iba o finále," burcoval tréner Frankfurtu Oliver Glasner podľa portálu UEFA.com.Glasgow Rangers si od finálovej účasti v Pohári UEFA prešiel zložitým obdobím, po finančných problémoch skončil až vo štvrtej škótskej lige. Prebil sa však naspäť a v tomto ročníku obsadil post národného vicemajstra. To stačí na účasť v predkole Ligy majstrov. Ak by však "jazdci" zdolali Frankfurt, mohli by si zaistiť priamo skupinovú fázu. "Som mimoriadne hrdý na to, čo sme dosiahli. Nie je veľa hráčov, ktorí si môžu povedať, že hrali finále európskej súťaže. Keď už sme sa tam dostali, musíme urobiť všetko, aby sme uspeli. Triumf si bude každý pamätať," dodal kouč škótskeho klubu Giovanni van Bronckhorst.



Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers /hrá sa v Seville, rozhodca: Slavko Vinčič (Slovin.)/