Liverpool otočil stretnutie v Southamptone a stále je v hre o titul. Podľa Kloppa boli hráči ako prevetrané Ferrari (video)

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool zvládli utorňajšiu dohrávku 37. kola anglickej Premier League 2021/2022 na ihrisku Southamptonu a po víťazstve 2:1 si udržali šancu na zisk titulu. Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa strácajú kolo pred koncom sezóny bod na vedúci Manchester City. "The Reds“ si už nemôžu dovoliť prehrať. Inak tomu nebolo ani v Southamptone. Liverpool nastúpil bez holandského obrancu Virgila van Dijka a do stretnutia nezasiahli ani dvaja útočníci - Senegalčan Sadio Mané s Egypťanom Mohamedom Salahom. Domáci išli už v 13. min do vedenia, keď po ďalekonosnej strele skóroval Nathan Redmond. Vyrovnávajúci gól prišiel o štrnásť minút neskôr, postaral sa oň Japonec Takumi Minamino, ktorý v minulej sezóne hosťoval práve v Southamptone. Zlepšený výkon Liverpoolu po prestávke "priniesol ovocie" v 67. min, keď po rohu presne hlavičkoval Kamerunčan Joel Matip."Myslím, že moji hráči napriek deviatim zmenám podali neuveriteľný výkon. Ak by to nevyšlo, bola by to moja zodpovednosť. V skutočnosti som veľmi šťastný z výkonu, bolo to trochu dojemné. Títo chlapci sú ako Ferrari v garáži, ktoré po dlhšom čase prevetráte. Aby som bol úprimný, netuším, čo sa stane v nedeľu, ale už teraz je to krásny príbeh," zakončil šťastný tréner Liverpoolu Klopp na pozápasovej tlačovej konferencii, cituje ho oficiálny klubový web.Hráči Liverpoolu môžu stále v tejto sezóne získať až štyri trofeje. Triumfovali už v Ligovom pohár a tiež v FA Cupe. Do tohtosezónnej zbierky ešte môžu pridať trofej z Premier League a Ligy majstrov.V nedeľňajšom poslednom kole Premier League Liverpool nastúpi proti Wolverhamptonu a ManCity privíta Aston Villu.