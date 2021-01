František Imrecze je obvinený pre zmanipulované tendre, dohadovali ich v Širokého hoteli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý prezident finančnej správy z čias vlády Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) František Imrecze je obvinený, že pripravoval tendre pre IT firmy na mieru. Informuje o tom portál Denník N . O jeho väzbe rozhodne Špecializovaný trestný súd v pondelok o 12:30.František Imrecze podľa vyšetrovateľov ušil na mieru mnohomiliónové IT zákazky pre firmu Allexis, za ktorou je okrem Michala Suchobu aj oligarcha s väzbami na Smer-SD Jozef Brhel a do prípadu je „namočený" aj jeho brat Peter. Všetci sú medzi obvinenými. Z uznesenia o obvinení vyplýva, že polícia o nich hovorí ako o organizovanej skupine.V cele je aj bývalý šéf IT sekcie finančnej správy Milan Grega a konateľka Allexisu Jana Rovčaninová. Niektorí zadržaní sú obvinení z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, ide o Františka Imreczeho, Michala Suchobu, Milana Gregu a Janu Rovčaninovú. Peter Brhel je podozrivý z korupcie.