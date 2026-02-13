|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arpád
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. februára 2026
František Majerský: Štát pri e-cigaretách uprednostňuje peniaze pred zdravím detí – ROZHOVOR
Príprava legislatívy, ktorá mala znížiť atraktivitu nikotínových výrobkov pre mladistvých, sa už mesiace nehýbe z miesta. Poslanec parlamentu
Zdieľať
13.2.2026 (SITA.sk) - Príprava legislatívy, ktorá mala znížiť atraktivitu nikotínových výrobkov pre mladistvých, sa už mesiace nehýbe z miesta. Poslanec parlamentu František Majerský (KDH) v rozhovore pre SITA otvorene hovorí o politickom zlyhaní, vedomom uprednostňovaní fiškálnych záujmov pred verejným zdravím aj o vplyve tabakového trhu.
V rozhovore vysvetľuje, prečo považuje súčasný stav za morálne neprijateľný, aké riziká hrozia bez rýchlej legislatívnej reakcie a prečo by podľa neho mala mať ochrana zdravia detí absolútnu prednosť pred rozpočtovými výpočtami.
Ako hodnotíte súčasný stav prípravy zákona?
Súčasný stav považujem za absolútne zlyhanie štátu. Minister zdravotníctva návrh zákona predstavil, verejnosť bola uistená, že ochrana detí je prioritou, a výsledkom je rok nečinnosti. Medzitým sa ochutené e-cigarety a nikotínové výrobky ďalej masovo predávajú deťom. To nie je technický problém, to je politická zodpovednosť.
Ide o nedostatok politickej vôle, neschopnosť dohody alebo uprednostnenie fiškálnych záujmov?
Treba to pomenovať otvorene: ide o vedomé uprednostňovanie peňazí pred zdravím detí. Ak sa zákon celé mesiace blokuje kvôli výpadku príjmov zo spotrebnej dane, znamená to, že štát je ochotný tolerovať rastúcu nikotínovú závislosť mladistvých výmenou za pár miliónov eur v rozpočte. To je morálne neprijateľné.
Čo by malo byť rozhodujúce – verejný zdravotný záujem alebo konsolidácia?
Verejný zdravotný záujem musí mať absolútnu prednosť. Klásť na jednu misku váh zdravie detí a na druhú misku daňové príjmy je cynické. Nikotínové výrobky cielene mierené na mladých ľudí nie sú legitímnym nástrojom konsolidácie verejných financií. Štát nemá právo financovať svoj rozpočet na úkor zdravia ďalšej generácie.
Aké riziká hrozia, ak sa legislatívu nepodarí presadiť?
Hrozí, že Slovensko si vychová novú generáciu nikotínovo závislých detí. Závislosť vzniká v čoraz nižšom veku, normalizuje sa užívanie nikotínu a zvyšuje sa riziko prechodu k ďalším návykovým látkam. Každý mesiac odkladu znamená tisíce nových mladých užívateľov, ktorí by bez ochutených výrobkov s nikotínom nikdy nezačali.
Vidíte za odďaľovaním zákona vplyv tabakového priemyslu a trhu?
Áno, a bolo by naivné to ignorovať. Ochutené a jednorazové e-cigarety sú najrýchlejšie rastúcim segmentom tabakového trhu a ich hlavným cieľom sú mladí ľudia. Každý odklad legislatívy priamo vyhovuje výrobcom, distribútorom a predajcom. Ak štát nekoná, de facto im poskytuje ochranu.
Nehrozí, že Slovensko bude v ochrane mladistvých zaostávať za EÚ?
Slovensko už dnes zaostáva. Kým iné krajiny konajú a chránia deti, u nás sa diskutuje, kalkuluje a váha. Výsledkom je, že slovenské deti majú slabšiu ochranu než ich rovesníci v okolitých krajinách. To je hanba a jasný dôkaz, že téma zdravia mladistvých nie je pre politickú reprezentáciu skutočnou prioritou.
Zdroj: SITA.sk - František Majerský: Štát pri e-cigaretách uprednostňuje peniaze pred zdravím detí – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
V rozhovore vysvetľuje, prečo považuje súčasný stav za morálne neprijateľný, aké riziká hrozia bez rýchlej legislatívnej reakcie a prečo by podľa neho mala mať ochrana zdravia detí absolútnu prednosť pred rozpočtovými výpočtami.
Ako hodnotíte súčasný stav prípravy zákona?
Súčasný stav považujem za absolútne zlyhanie štátu. Minister zdravotníctva návrh zákona predstavil, verejnosť bola uistená, že ochrana detí je prioritou, a výsledkom je rok nečinnosti. Medzitým sa ochutené e-cigarety a nikotínové výrobky ďalej masovo predávajú deťom. To nie je technický problém, to je politická zodpovednosť.
Ide o nedostatok politickej vôle, neschopnosť dohody alebo uprednostnenie fiškálnych záujmov?
Treba to pomenovať otvorene: ide o vedomé uprednostňovanie peňazí pred zdravím detí. Ak sa zákon celé mesiace blokuje kvôli výpadku príjmov zo spotrebnej dane, znamená to, že štát je ochotný tolerovať rastúcu nikotínovú závislosť mladistvých výmenou za pár miliónov eur v rozpočte. To je morálne neprijateľné.
Čo by malo byť rozhodujúce – verejný zdravotný záujem alebo konsolidácia?
Verejný zdravotný záujem musí mať absolútnu prednosť. Klásť na jednu misku váh zdravie detí a na druhú misku daňové príjmy je cynické. Nikotínové výrobky cielene mierené na mladých ľudí nie sú legitímnym nástrojom konsolidácie verejných financií. Štát nemá právo financovať svoj rozpočet na úkor zdravia ďalšej generácie.
Aké riziká hrozia, ak sa legislatívu nepodarí presadiť?
Hrozí, že Slovensko si vychová novú generáciu nikotínovo závislých detí. Závislosť vzniká v čoraz nižšom veku, normalizuje sa užívanie nikotínu a zvyšuje sa riziko prechodu k ďalším návykovým látkam. Každý mesiac odkladu znamená tisíce nových mladých užívateľov, ktorí by bez ochutených výrobkov s nikotínom nikdy nezačali.
Vidíte za odďaľovaním zákona vplyv tabakového priemyslu a trhu?
Áno, a bolo by naivné to ignorovať. Ochutené a jednorazové e-cigarety sú najrýchlejšie rastúcim segmentom tabakového trhu a ich hlavným cieľom sú mladí ľudia. Každý odklad legislatívy priamo vyhovuje výrobcom, distribútorom a predajcom. Ak štát nekoná, de facto im poskytuje ochranu.
Nehrozí, že Slovensko bude v ochrane mladistvých zaostávať za EÚ?
Slovensko už dnes zaostáva. Kým iné krajiny konajú a chránia deti, u nás sa diskutuje, kalkuluje a váha. Výsledkom je, že slovenské deti majú slabšiu ochranu než ich rovesníci v okolitých krajinách. To je hanba a jasný dôkaz, že téma zdravia mladistvých nie je pre politickú reprezentáciu skutočnou prioritou.
Zdroj: SITA.sk - František Majerský: Štát pri e-cigaretách uprednostňuje peniaze pred zdravím detí – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lešenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť: HAGRO STAVBY vsádza na bezpečnosť a kvalitu
Lešenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť: HAGRO STAVBY vsádza na bezpečnosť a kvalitu
<< predchádzajúci článok
Lidl sa oplatí už aj v Zákamennom
Lidl sa oplatí už aj v Zákamennom