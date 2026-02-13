|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arpád
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Lidl sa oplatí už aj v Zákamennom
Tagy: Nová predajňa PR
Najnovšia prevádzka sa nachádza v Zákamennom. Ide o prvú predajňu otvorenú v tomto roku, pričom minulý rok otvoril diskont pod Tatrami až 12 nových obchodov - v Poltári, Žiline, Bratislave, Kútoch, Tepličke nad ...
Zdieľať
13.2.2026 (SITA.sk) - Najnovšia prevádzka sa nachádza v Zákamennom. Ide o prvú predajňu otvorenú v tomto roku, pričom minulý rok otvoril diskont pod Tatrami až 12 nových obchodov - v Poltári, Žiline, Bratislave, Kútoch, Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti. Keďže sa reťazec chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Nové predajne Lidla čoskoro pribudnú v Nitre či v Rajci.
V novej prevádzke nájde uplatnenie 18 zamestnankýň a zamestnancov. Manažérom predajne je Illia Vlasenko, ktorý pri príležitosti otvorenia predajne povedal: "Teší ma, že môžem byť súčasťou #teamlidl. Každý pracovný deň mi prináša nové skúsenosti, výzvy a najmä radosť z výsledkov, ktoré spolu s tímom dosahujeme. Spoločne s kolegami a kolegyňami chceme v Zákamennom vytvoriť moderné a príjemné nákupné prostredie, ktoré zákazníkom spríjemní každú návštevu našej predajne. Našou ambíciou je poskytovať kvalitné služby a byť prvou voľbou pri každodennom nakupovaní."
Lidl v 180 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec už viacnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti aj držiteľom ocenenia Top Employer.
Nová predajňa v Zákamennom má predajnú plochu o rozlohe 1 100 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.
"Obyvatelia obce Zákamenné a okolia sa môžu tešiť na výrazné rozšírenie nákupných možností. Spoločnosť Lidl dnes oficiálne otvára svoju novú modernú predajňu, ktorá prinesie nielen širšiu ponuku tovaru, ale aj nové pracovné príležitosti a kvalitnejšie služby priamo do regiónu. Ja osobne vnímam otvorenie predajne Lidl v našej obci ako dôležitý krok k zvyšovaniu kvality života obyvateľov. Prináša lepšiu dostupnosť služieb, nové pracovné miesta a zároveň zdravú konkurenciu, ktorá môže pozitívne ovplyvniť ceny aj úroveň obchodu v celom regióne," hovorí Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné.
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z predajne v Zákamennom poputuje Farskej charite Zákamenné. "Veľmi sme sa potešili ponuke, s ktorou prichádza obchodný reťazec Lidl. Dobročinnú zbierku vnímam ako vynikajúcu aktivitu. Sme vďační, že vyzbierané potraviny podporujú činnosť našej farskej charity," vysvetľuje Ľuboš Laškoty, farár a dekan Farská charita Zákamenné. "Darované potraviny použije naša farská charita na podporu núdznych. A to konkrétne pre sociálne slabšie rodiny, či jednotlivcov, starších a osamelých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých," uzavrel Ľuboš Laškoty.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť žiaci Základnej školy s materskou školou Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl sa oplatí už aj v Zákamennom © SITA Všetky práva vyhradené.
V novej prevádzke nájde uplatnenie 18 zamestnankýň a zamestnancov. Manažérom predajne je Illia Vlasenko, ktorý pri príležitosti otvorenia predajne povedal: "Teší ma, že môžem byť súčasťou #teamlidl. Každý pracovný deň mi prináša nové skúsenosti, výzvy a najmä radosť z výsledkov, ktoré spolu s tímom dosahujeme. Spoločne s kolegami a kolegyňami chceme v Zákamennom vytvoriť moderné a príjemné nákupné prostredie, ktoré zákazníkom spríjemní každú návštevu našej predajne. Našou ambíciou je poskytovať kvalitné služby a byť prvou voľbou pri každodennom nakupovaní."
Lidl v 180 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec už viacnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti aj držiteľom ocenenia Top Employer.
Nová predajňa v Zákamennom má predajnú plochu o rozlohe 1 100 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.
"Obyvatelia obce Zákamenné a okolia sa môžu tešiť na výrazné rozšírenie nákupných možností. Spoločnosť Lidl dnes oficiálne otvára svoju novú modernú predajňu, ktorá prinesie nielen širšiu ponuku tovaru, ale aj nové pracovné príležitosti a kvalitnejšie služby priamo do regiónu. Ja osobne vnímam otvorenie predajne Lidl v našej obci ako dôležitý krok k zvyšovaniu kvality života obyvateľov. Prináša lepšiu dostupnosť služieb, nové pracovné miesta a zároveň zdravú konkurenciu, ktorá môže pozitívne ovplyvniť ceny aj úroveň obchodu v celom regióne," hovorí Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné.
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z predajne v Zákamennom poputuje Farskej charite Zákamenné. "Veľmi sme sa potešili ponuke, s ktorou prichádza obchodný reťazec Lidl. Dobročinnú zbierku vnímam ako vynikajúcu aktivitu. Sme vďační, že vyzbierané potraviny podporujú činnosť našej farskej charity," vysvetľuje Ľuboš Laškoty, farár a dekan Farská charita Zákamenné. "Darované potraviny použije naša farská charita na podporu núdznych. A to konkrétne pre sociálne slabšie rodiny, či jednotlivcov, starších a osamelých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých," uzavrel Ľuboš Laškoty.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť žiaci Základnej školy s materskou školou Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl sa oplatí už aj v Zákamennom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nová predajňa PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
František Majerský: Štát pri e-cigaretách uprednostňuje peniaze pred zdravím detí – ROZHOVOR
František Majerský: Štát pri e-cigaretách uprednostňuje peniaze pred zdravím detí – ROZHOVOR
<< predchádzajúci článok
Marian Kočner obžalovaný v kauze Kuciak bude vypovedať až na pojednávaní v marci
Marian Kočner obžalovaný v kauze Kuciak bude vypovedať až na pojednávaní v marci