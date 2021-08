František Plach sa raduje z pozvánky do reprezentácie. Pracoval som na tom celý život, vraví

Najlepší brankár poľskej Ekstraklasy

Futbalista má aj vyššie ciele

Slováci majú pred sebou dôležité zápasy

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Jedným z dvoch úplných nováčikov na zraze slovenskej futbalovej reprezentácie pred troma septembrovými zápasmi kvalifikácie MS 2022 je brankár František Plach . Do Senca v nedeľu dorazil spoločne s klubovým spoluhráčom z poľských Gliwíc Jakubom Holúbkom. "Stopercentne som sa dozvedel o nominácii až z tlačovky trénera Tarkoviča . Veľmi som sa z toho tešil, je to pre mňa česť, že tu môžem byť. Je to splnenie toho, na čom pracujem celý život. Reprezentácia je sen každého futbalistu. Prišlo to v 29 rokoch, čo je možno trošku neskôr, ale veľmi sa radujem," uviedol František Plach v rozhovore na webe Slovenského futbalového zväzu. Plach sa v sezóne 2018/2019 stal s tímom Piast Gliwice majstrom Poľska a bol aj najlepším brankárom poľskej Ekstraklasy. V 25 zápasoch, ktoré vtedy odchytal, sa až 12-krát zaskvel čistým kontom. V uplynulej sezóne 2020/2021 skončili Gliwice v tabuľke na konečnom šiestom mieste, ale stále patria medzi špičku.Aktuálne sú po šiestich kolách na piatej priečke. Napriek tomu pozvánku do reprezentácie nielen medzi náhradníkov si Plach vybojoval až teraz na sklonku leta 2021."Už len byť medzi náhradníkmi je veľká vec, ale chcel som na sebe ešte viac zapracovať, aby som sa dostal na zraz. A to sa teraz podarilo. Je dobré, že v reprezentácii je veľká konkurencia medzi brankármi, patrí to k tomu. Teším sa, že Slovensko má takých brankárov, že sa mám s kým porovnávať," podotkol rodák zo Žiliny.Podľa jeho slov v tíme z Gliwíc má ešte rok a pol platnú zmluvu a je tam šťastný. To však neznamená, že sa ešte nechce posunúť v kariére na vyšší stupienok."V Gliwiciach som si vybudoval za tri roky nejakú pozíciu. Stále sa snažím zo seba vydať maximum. Rád by som sa však ešte posunul do kvalitnejšej súťaže. Konkrétny však nebudem," načrtol svoju budúcnosť.Na slovenskú reprezentáciu čakajú v najbližších dňoch tri dôležité zápasy na ceste do Kataru 2022. Najprv to bude 1. septembra v Ľubľane domáce Slovinsko. O tri dni neskôr si v Bratislave na Tehelnom poli si Slováci zmerajú sily s Chorvátmi a na rovnakom mieste budú 7. septembra hostiť hráčov Cypru."Chceme zobrať čo najviac bodov z týchto troch zápasov. V slovinskom tíme je kvalitný útočník Šporar, ktorý hrával v Slovane. A každý z našich súperov má v útoku nejaké známe meno. Urobíme všetko preto, aby sme uspeli," rozlúčil sa Plach na webe futbalsfz.sk.Po úvodných troch zápasoch kvalifikácie MS 2022 patrí Slovensku v H-skupine s 5 bodmi tretia priečka s mankom jedného bodu na lídra Chorvátsko.