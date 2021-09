Kuril získal zlato na paralympiáde v Tokiu a Metelka má už tretiu medailu

Metelka má celkovo šesť kovov

31.8.2021 - Slovenskí reprezentanti v paracyklistike suverénne ovládli časovku na paralympijských hrách v Tokiu. Patrik Kuril sa stal v kategórii C4 šampiónom a Jozef Metelka skončil na druhom mieste.Na trati dlhej 32 km na motoristickom okruhu Fuji International Speedway víťazný Kuril dosiahol čas 45:47,10 min, strieborný Metelka za ním zaostal o necelých 18 sekúnd. Bronz zostal pre Brita Georgea Peasgooda s mankom 21,83 na víťaza.



Dvaja najlepší Slováci ešte zvýraznili svoje vystúpenie z Ria de Janeiro 2016. Vtedy bral Metelka v časovke zlato a Kuril bronz. Tridsaťštyriročný Metelka získal v Tokiu už tri medaily.



K zlatu z individuálnych stíhacích pretekov na 4000 m a bronzu z 1 km s pevným štartom z velodrómu v Izu tentoraz na ceste pridal striebro. Celkovú svoju jagavú zbierku z paralympiád vylepšil na šesť cenných kovov (3-2-1) a je jedným z najúspešnejších paralympionikov v slovenskej histórii.

Medailu mala v utorok na dosah aj handbikerka Anna Oroszová. Už 58-ročná paracyklistka skončila v časovke na 16 km v kategórii H1-3 na štvrtom mieste. Za bronzovou Poľkou Renatou Kalužovou zaostala o 1:46 min. Paralympijskou šampiónkou sa stala Nemka Annika Zeyenová.Pre Oroszovú je to najlepšie umiestnenie v paracyklistike pri jej tretej účasti na PH, dosiaľ bola najvyššie siedma v časovke v roku 2012 v Londýne. Predtým na PH v Sydney 2000 a v Aténach 2004 súťažila v tlaku na lavičke a skončila dvakrát štvrtá."Trať bola ťažká, zvlnená. S tým som počítala, no mrzí ma, že mi pred cieľovou rovinkou spadla reťaz. Musela som si ju nahodiť a stratila som cenné sekundy. Túžila som po umiestnení do šiesteho miesta. Štvrtá priečka je nad plán," uviedla Oroszová na webe Slovenského paralympijského výboru.V časovke v utorok súťažil aj Ondrej Strečko v kategórii C5 skončil ôsmy s odstupom takmer päť a pol minúty na víťazného Holanďana Daniela Abrahama Gebrua.Celková medailová bilancia Slovenska na PH 2020 po utorkovom "záťahu" v paracyklistike sa vylepšila na dve zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Ešte viac zvýrazniť ju mohol aj paralukostrelec Marcel Pavlík, ale skončil tesne za medailovými priečkami.Najprv v osemfinále kladkového luku vyradil Američana Matta Stutzmana 143:137 a vo štvrťfinále si poradil aj s Fínom Jerem Forsbergom 144:141. Potom však prišli dve tesné prehry s Číňanmi a koniec medailových ambícií.Najprv v semifinále podľahol Che C'-chao 146:148 a v boji o 3. miesto aj jeho krajanovi Aj Sin-liang 142:144. Ďalší slovenský reprezentant v kladkovom luku v Jumenošima Parku Marián Marečák skončil svoju púť v osemfinále, keď podľahol Indovi Rakeshovi Kumarovi 137:140."Číňania sú jednoducho príliš silní konkurenti. Musím na sebe ešte viac popracovať, aby som bol o tri roky zasa o stupienok vyššie," uviedol sklamaný Pavlík, ktorý bol pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro piaty."Keď už sa dostanete medzi najlepšiu štvorku, dúfate že získate medailu, ale nestalo sa. Napriek tomu som hrdý, čo Marcel dokázal. Semifinále odstrieľal výborne, ale bol tam jeden chlap, ktorý mieril ešte lepšie. To je trochu aj bezmocnosť. Keby možno nenarazil na Číňana, ale na keby sa nehrá,“ skonštatoval Pavlíkov tréner Peter Kuračka na webe SPV.