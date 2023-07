Free Assange, svietilo na americkej ambasáde v Bratislave a zverejniť pravdu o zločinoch nie je zločin (video)

Ohrozujú slobodu tlače

O jeho prepustenie žiadajú stovky ľudí

Uniknuté dokumenty aj o Slovensku

3.7.2023 (SITA.sk) - V noci sa na budove veľvyslanectva Spojených štátov v centre Bratislavy objavil svetelný nápis „Free Assange“. Zakladateľ a vydavateľ WikiLeaks , ktorého USA žiadajú vydať na stíhanie za zverejnenie tajných dokumentov o vojnách v Iraku a Afganistane, sa v pondelok dožíva 52 rokov.Okrem výziev za prepustenie Assangea sa na fasáde na Hviezdoslavovom námestí objavila aj fotka zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka a text „Zverejniť pravdu o zločinoch, nie je zločin“.Informuje o tom v tlačovej správe Peter Weisenbacher , riaditeľ mimovládnej organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP), ktorá sa k tejto akcii prihlásila.„Vzhľadom k tomu, že veľvyslanectvo odmieta o kauze Assange diskutovať, rozhodli sa naši aktivisti a aktivistky takýmto spôsobom americkým predstaviteľom pripomenúť, že ohrozujú slobodu tlače. Nerozumieme, ako môžu na jednej strane žiadať Kremeľ, aby prepustil väzneného amerického novinára Evana Gershkovicha a na druhej strane stíhať Assangea za tú istú prácu,“ konštatuje Weisenbacher, podľa ktorého Assange je na žiadosť americkej vlády už viac ako štyri roky vo väzení vo Veľkej Británii.Assange je nositeľom rovnakého ocenenia Európskeho parlamentu pre investigatívnych žurnalistov ako Ján Kuciak. Je austrálsky občan, držiteľ platného novinárskeho preukazu a nebol uznaný vinným zo spáchania žiadneho trestného činu.„Spolu s ďalšími mimovládnymi a novinárskymi organizácii vyzývame na jeho okamžité prepustenie. Pod petíciu žiadajúcu jeho prepustenie sme vyzbierali už viac ako 12-tisíc podpisov Slovákov a Sloveniek,“ uviedol riaditeľ IĽP.Manželku Juliana Assangea a ich synov prijal v piatok vo Vatikáne pápež František na súkromnej audiencii. Podľa slov Stelly Assange vyjadril obavy o osud zakladateľa WikiLeaks a jeho dlhodobý pobyt v britskej väznici nazval „utrpením“.Assangeovo prepustenie žiadajú prezidenti Brazílie, Mexika, nemecká ministerka zahraničných vecí, Rada Európy, OBSE a stovky poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu a viacerých národných parlamentov. List žiadajúci prezidenta USA Bidena zastaviť stíhanie Assangea a umožniť tak jeho prepustenie nedávno podpísali aj desiatky britských poslancov a poslankýň a amerických kongresmanov.Jeho prenasledovanie považujú za ohrozenie slobody tlače a prejavu aj najväčšie svetové médiá ako The New York Times, Guardian, Le Monde, El Pais a Der Spiegel. Assange bol už desaťkrát nominovaný na Nobelovu cenu mieru a minulý rok aj na Sacharovovu cenu.Julian Assange bol prvýkrát zatknutý krátko po tom ako v roku 2010 zverejnil uniknuté tajné depeše americkej armády a vlády. Záznamy obsahujú informácie o vojnových zločinoch, vrátane vraždenia civilistov, mučenia a únosoch obyvateľstva a systematickom porušovaní ľudských práv v Iraku, Afganistane a na Guantáname, ako aj korupcii vlád po celom svete.Uniknuté dokumenty o Slovensku obsahujú napríklad informácia o pôsobení Mariána Kočnera, Štefana Harabina, alebo kauze Pezinská skládka. Slovenský preklad niektorých z týchto dokumentov je na webe wikileaks.sk.Inštitút ľudských práv sa tejto kauze venuje dlhodobo a usporiadal už viaceré verejné zhromaždenia a diskusie. Na webstránke freeassange.sk sa môže verejnosť zapojiť do výzvy sa prepustenie väzneného vydavateľa.