Zranenie spôsobené hmyzom, hadmi, medveďmi a divou zverou – pomôže benefit od MetLife

3.7.2023 (SITA.sk) - Čoraz častejšie dochádza na Slovensku k útokom medveďov na ľudí. V prírode sú nástrahou pre turistov však aj jedovaté hady či pavúky. Zdanlivo menej nebezpečné je v lete uštipnutie hmyzom v záhradách, ktoré však netreba podceňovať, keďže je to častá príčina nebezpečných opuchov končiacich na nemocničnom lôžku.S príchodom teplých dní je spojený častejší pobyt vo voľnej prírode a s ním aj vyššie riziko napadnutia turistov hmyzom alebo divým zvieraťom. Keď už sa niečo také stane, pomôže svojim novým aj existujúcim klientom poisťovňa MetLife. Poisťovňa od 1. júla spúšťa špeciálnu trojmesačnú akciu s extra poistným plnením vo výške 400 eur. Toto jednorazové poistné plnenie poskytne zraneným finančnú podporu v prípade hospitalizácie alebo ošetrenia rany po napadnutí divým zvieraťom či hmyzom a to či už dôjde k nehode na Slovensku, alebo na opačnej časti planéty.Ďalšou možnou príčinou intoxikácie je pohryznutie hadom. Medzi jedného z najnebezpečnejších hadov v našich zemepisných šírkach je vretenica. Počty uhryznutí ňou s následkom úmrtia sa líšia. Celosvetovo ročne na toto uhryznutie zomrie až 50.000 ľudí a dokopy počet uhryznutí hadom môže presiahnuť viac ako milión prípadov. Na Slovensku sa vyskytuje ako jediný druh jedovatého hada vo voľnej prírode Vretenica severná. Nachádza sa prevažne v nadmorskej výške nad 800 metrov a to v rúbaniskách, slnečných, teplých ale aj vlhkých miestach. Vyplýva to z informácii Národného toxikologického informačného centra (NTIC).Ako ďalej uvádza NTIC, ďalšou nástrahou, aj keď zdanlivo nevinnou, je uštipnutie pavúkom. Na Slovensku sa predpokladá výskyt zhruba 942 druhov pavúkov. Ten zvyčajne neútočí na človeka, až v sebaobrane. V našich končinách žije voľne žijúci jedovatý pavúk Pradiarka pestrá a existujú ojedinelé prípady, kedy došlo k intoxikácii práve následkom pavúka."Prázdninový benefit ponúkame všetkým našim existujúcim klientom a to úplne zadarmo, bez ohľadu na typ poistenia. Využiť ho budú môcť aj tí, ktorí si vo vymedzenom trojmesačnom období dojednajú v MetLife novú zmluvu životného poistenia. Takže ak klienta na dovolenke napadne divé zviera, prípadne hmyz a u lekára dôjde k ošetreniu rany alebo k hospitalizácii, môže počítať s finančnou podporou navyše vo výške 400 eur," priblížil letný benefit poisťovne MetLife Tomáš Coufal, riaditeľ produktového oddelenia CZ & SK.Zdanlivo menej nebezpečné, ale v niektorých prípadoch až život ohrozujúce je uštipnutie hmyzom. Na Slovensku každoročne dôjde k viac ako 10.000 takýchto prípadov. Môže viesť k lokálnym zápalom alebo vygradovať až v celkovú sepsu. Medzi najčastejší nebezpečný hmyz sa radia osy, včely a sršne, ktoré môžu byť agresívne, ak sa cítia ohrozené.Existuje aj celý rad divých zvierat, ktoré môžu človeka napadnúť a líšia sa podľa geografickej oblasti. Na Slovensku nie sú výnimočné pohryznutia hlodavcami alebo veveričkami, výnimočne sa objaví aj napadnutie divým prasaťom, vlkom alebo líškou. Nelichotivo zvyšujúcou sa štatistikou sú aj počty útokov medveďov na človeka. Len v júni tohto roku ďalšia medvedica napadla a zranila lesného pracovníka, ktorý sa pohyboval v lesnom obvode Dolná Bzová v Lučeneckom okrese.V zahraničí riešia poisťovne zase uhryznutie opicami, ktoré môžu byť nositeľkami rôznych infekcií a chorôb, vrátane špecifických vírusov, ako je napríklad besnota. Nedávne napadnutie žralokom v Egypte je dôkazom toho, že hoci sú našťastie tieto situácie stále relatívne vzácne, môže k nim aj napriek minimalizácii rizík dôjsť.Ošetrenie po útoku zvieraťom by malo byť vykonané lekárom čo najskôr po vzniku poranenia, hospitalizácia je potom obvykle odporúčaná osobám s nedostatočnou imunitou, závažnými chronickými ochoreniami, zraneným s horúčkou nad 38 ° C alebo so známkami sepsy. "Ak bude klient v priebehu trojmesačného obdobia hospitalizovaný alebo mu bude chirurgicky ošetrená rana, musí poisťovni predložiť kópiu lekárskej správy od odborného lekára. Jednorazové poistné plnenie môže byť každému poistenému vyplatené iba raz," dodal k letnému benefitu MetLife Tomáš Coufal.MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností ("MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com